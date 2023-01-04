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【口腔衛生】阿妹逾10年冇洗牙口超臭　阿哥頂唔順：點先可以迫佢洗

醫生診症室 17:54 2023/01/04

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阿妹逾10年冇洗牙口超臭，被叫洗牙即發脾氣，阿哥頂唔順：點先可以迫佢洗？

近日有港男在網上發文指，發現其妹妹有不少蛀牙，牙齒亦有不少黑色污漬，但無論男子如何勸説都一直拒絕前往洗牙。男子稱，妹妹已有逾10年未有洗牙，並一直都有口臭，因此十分擔心，便發文詢問其他網民「究竟我點先可以迫到佢洗？」

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該名港男在連登討論區以「呀妹差唔多十幾年冇洗牙，個口超臭」為題發文，提到妹妹以往都有口臭問題，一直以為是腸胃較差及脷苔問題等，因此他與妹妹一同吃得清淡，喝很多水，以及每日做運動，更購買了脷苔刷給她使用，並帶她看中醫。不過，一連串的方法都沒有效果，樓主表示甚至已經是半放棄狀態。

直至妹妹日前詢問他人類有多少顆牙齒時，他隨即回答「你數下咪知」。結果查看妹妹的牙齒竟發現有不少蛀牙，牙齒上亦有不少黑色污漬，於是叫對方前往洗牙。未料，妹妹聞言後即發脾氣，更以「洗牙好痛」為由拒絕前往洗牙。樓主又指，妹妹上一次洗牙已經是小學，並直言擔心她的情況。他認爲正常人應一年洗牙1至2次，「除咗畀醫生睇牙齒健康，自己刷牙有啲位都刷唔到啦」，隨即詢問其他網民「究竟我點先可以迫到佢洗？」他又補充指，妹妹有男朋友，但依然説不動她。

對於如何勸説妹妹洗牙，網民有不同意見：

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責任編輯：羅嘉欣

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