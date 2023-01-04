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【瀕死體驗】科學家記錄瀕死30秒前後大腦活動　證實存在「人生走馬燈」

健康 12:36 2023/01/04

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科學家記錄瀕死大腦活動：死亡前後30秒高度活躍，證實存在「人生走馬燈」。

人在臨終前可能真的會看到「人生走馬燈」。科學家意外捕捉到人在死亡前後30秒的大腦活動，顯示腦電波與人在進行回憶時的水平相同，證實了「人生走馬燈」或許真實存在。

最新影片：

加拿大一組科學家將研究發表在《老化神經科學前沿》（Frontiers in Aging Neuroscience）。他們原打算為一名87歲的癲癇患者進行腦神經記錄，結果患者在這期間突發心臟病死亡，研究團隊因此意外獲得了有史以來首次的瀕死大腦活動記錄。結果顯示，患者的腦電波在其死亡前30秒，出現了與人在做夢或是回憶時的相同模式。這一腦電波模式在心臟停止跳動後持續了30秒，然後患者死亡。

研究者之一、任神經外科醫生的Dr Ajmal Zemmar對此表示：

它可能是我們生命中所經歷最後的一次回憶，在我們死亡前的幾十秒在我們大腦中回放重演。

此外，他認為這階段大腦出現的回憶快閃，哲理上應是提醒人一生的快樂時光，也意味著人有機會與親人重逢；但至於會有哪些回憶值得回放，則是因人而異。

老鼠試驗情況相同

研究團隊考慮稱，由於患者有癲癇病，有機會是大腦充血和腫脹令結果複雜化。因此，他們不能從單一病例研究而得出廣泛結論。科學家們謹慎對待這次的瀕死腦電波數據，並從2013年一項跟蹤健康老鼠腦電波研究中發現驚人的相似。在老鼠試驗研究分析中，美國研究人員指出，老鼠在心跳停止後30秒，腦電波仍處於高度活躍狀態，正如癲癇患者臨終前後那樣。

Zemmar表示，這兩項研究的相似之處驚人，這些發現反映著瀕死體驗神秘並具有靈性，也是科學家迫切希望看到的。他希望透過發表人類案例，有助於研究更多其他生命的最後時刻。

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責任編輯：羅嘉欣

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