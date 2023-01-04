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【心靈師】探討情緒病+精神病案例　楊詩敏+陳嘉倩+劉蘊晴學懂抒壓調節心理

娛樂 18:05 2023/01/04

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陳嘉倩、楊詩敏（蝦頭）、劉蘊晴（Rachel）為ViuTV原創劇《心靈師》演員。（陳慧安 攝）

香港人普遍都面對沉重的生活壓力，不少人更飽受精神困擾，ViuTV原創劇《心靈師》以都市人常見的情緒病作題材，並由李璨琛、劉蘊晴（Rachel）、ERROR成員何啟華（Dee）、陳嘉倩、楊詩敏（蝦頭）、姜文杰等主演，講述各種都市常見的精神病案例，從中合力解開患者心結的故事。

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面對壓力

Rachel坦言每天都看很多好或不好的新聞， 「不多不少也會有點在意，如果是有道理的話，都覺得需要改善問題。不止在意負評，還會擔心會喜歡自己的人失望。」不過她漸漸地學懂調節心理，「自己舒服、開心，喜歡你的人便會開心，不喜歡你的人則會繼續不喜歡你。」

蝦頭認為：「每個人都會面對這壓力，可能有不同的階段，做新人會很介意別人如何看自己，我以前也是的。一直做的時候，覺得海量那麼大，每樣也在意誰也會Shock，其實不用這樣去看Comment。」

她現在很放鬆，「明白了一個很大的道理，這個世界不會每個人都喜歡你，這是一定的。如果我們只在乎不喜歡自己的人，那便會好記住別人說我的不好，但其實讚自己和喜歡自己的人是多於不喜歡我的人。」

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她續說：「為何那麼多鼓勵性的說話未必去在意，反而一兩個不OK你的就永遠記住呢？擁抱兩邊，好與不好都可以擁抱，最重要是知道自己有沒有盡力是做好，做到多少是來自自己，做了這麼久便想通了這個Point。」

嘉倩指：「每人都會有不同的聲音，現在留一句言很簡單，防止不到這些Comments，不理會吧。公眾人物會有更多評論，這也是工作一部分。最重要是工作對得住自己，對得住所有人，對得住工作，覺得已經足夠。」

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把握機會

作為新人Rachel覺得目前有的工作都是好的工作，「只要有機會，都是好的機會。因為我比較新，任何機會都是好的。」

同為新演員的嘉倩謂：「演員是每一天都在等待機會，我在演戲的路上仍然很新，每一個機會都是很珍貴的機會，哪怕只是過鏡演一場或兩場，也不要緊，都是訓練自己的一個機會。」她直言：「只要你找我，都會盡力準備自己，最重要是平日的準備功夫做得夠。」

蝦頭期望能展現自己的不同面向，「做演員不會規範自己只做一件事，很想自己讓觀眾看到很多面貌或可能性，無論大或小的機會都一定會把握住，做到最好。」

曾為新聞之花的嘉倩擁有甜美外貌，不過她不介意展露麻甩一面，且透露自己跟哥哥很相似。她說：「礙於外表的限制可能大家都會覺得我很斯文、乖巧，我覺得我是有點不拘小節，很多事情都不是很Care。」

Rachel期望能嘗試演一些聰明些的角色，「我的底蘊很聰明。」蝦頭隨即道：「說這句很蠢。」Rachel笑言：「或者《心靈師》再開一套叫《通靈師》都OK。我都很喜歡研究怪力亂神、水晶等，也很感興趣。」

服裝：alice + olivia by Stacey Bendet（陳嘉倩）

記者：梁樂欣

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