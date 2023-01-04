【美國研究】奇異果是最通便水果　每天2顆每周排便增1.5次

▲ 美國研究指奇異果是最通便水果，每天2顆每周排便增1.5次。

不少都市人都有便秘的困擾，要改善問題不妨考慮從飲食入手，每天吃對的水果更尤其重要。近期就有研究指出，每天食2顆奇異果，能有效改善便祕，且不會有副作用。

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林口長庚胃腸肝膽科副教授李伯賢在Facebook「Dr.Le 李伯賢」表示，坊間總是有多吃綠色奇異果和火龍果可改善便秘說法，但卻欠缺大規模的研究支持，然而近期一個國際多中心的隨機研究發表在《美國消化醫學雜誌》，卻真的證實奇異果的確能改善便秘。

研究指出，每天兩顆綠色奇異果相比7.5克的洋車前子更能改善便秘，每周增加1.5次以上的排便，同時還能減少便秘患者腹部的不適感，且沒什麼副作用。李伯賢因此笑言:

以前總是在說，每天一顆蘋果，醫師遠離我，現在應該改成每天兩顆綠奇異果，便祕遠離我。

李伯賢透露，奇異果分黃色及綠色的果肉，想改善便祕建議吃綠色奇異果，纖維較多，幫助排便效果較好；黃色奇異果有豐富的維他命C，感冒時可以攝取補充。

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責任編輯：羅嘉欣