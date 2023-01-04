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【人生百態】婦人腎衰竭病危醫生奮力救一命　家人斥亂通知：等她真的快死再叫我們

健康 16:29 2023/01/04

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七旬老婦病危搶救成功，野蠻家人反斥醫生亂通知。

久病床前無孝子。台灣一名老婦宣告病危，醫生奮力搶救終成功，事後家屬竟反斥醫生不等老婦真的不行才通知，並表示十分不耐煩。事件一經分享後引起網民的熱議。

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台灣醫生蘇一峰日前於其個人社交媒體上分享一名病例指她是一名七旬老婦，患有肺炎敗血症及末期腎衰竭，然而家屬卻一直不願意讓老婦進行洗腎，而且一直只交由護士照顧，並沒有聘請看護。蘇醫生形容：

注定了這是一場必敗的戰爭。

然而某一天的假日老婦的病況急轉直下，全身浮腫並出現呼吸困難，於是醫院按照程序通知病人的家屬前往病房陪伴病患的「最後一段路」。

所幸的是，經醫生奮力搶救及家屬到達陪伴時，病人的情況又轉趨穩定。豈料家屬陪伴的友人竟表露不耐煩的表情，更開腔直斥醫生

你們可不可以等她真的快不行了再叫我們過來！

家屬的反應亦令醫生大嘆，更指這如人生百態，家屬不再掩飾自己的真實感受，形容他們「不演了」，更令他大感久病床前無孝子的道理。

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責任編輯：羅嘉欣

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