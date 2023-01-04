【靚媽自強】唐寧移居紐西蘭親為居所髹油翻新　學習種菜：在這裡是學習生活

▲ 唐寧於訪談中分享紐西蘭生活。

童星出身的唐寧，近年淡出幕前後轉型當YouTuber，去年11月透露已移居紐西蘭，不時於個人頻道分享其新生活！

昨日（1月4日），唐寧接受李婉華YouTube頻道訪問，透露在紐西蘭生活的點滴，近年愛上鑽研裝修的唐寧，親自為50年樓齡的新居翻新，髹油和鋪地毯也一腳踢，雖然過程不容易，惟唐寧卻享受：「在這裡是學習生活，並非需要很多錢才是好生活。」

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▲ 唐寧接受李婉華節目訪問。

唐寧皮膚古銅色

直播訪問中，只見唐寧曬得一身古銅色肌膚，氣色很好，她透露紐西蘭於夏天天氣炎熱，日照時間較長，要8、9時才會天黑，早前即過了一個熱辣辣的聖誕。

唐寧直言移民紐西蘭，只因跟香港的氣候相似，她說：「香港最凍得3、4度，到夏天是30多度，所以適應比較容易。」

唐寧謂在港主要宅在家，不過來到紐西蘭卻多了出外：「出去多一點認識下世界，拍下片分享下。當地的氣氛和生活模式，讓我可以試試...我不是說下半場，應該是中半場去體驗下。」

▲ 唐寧透露稍後安排家人移居紐西蘭。（取自instagram）

唐寧自己裝修家居

另外，李婉華提及唐寧近年愛拍片教裝修，唐寧謙稱：「不敢說是教，自己也學習中，只是想說我那麼嬌小都做到，你都可以，尤其在外地維修費用昂貴，可以試下自己處理。」

唐寧續說會安排家人移居當地，惟需要時間處理，現在她跟愛犬居於有50年樓齡的屋，雖然已移居數月，但新居仍在翻新。

片中她透露：「我過著遊牧生活，因為裝修師傅會突然說今日要整屋頂，法例上不可有人在屋內，跟著我抱著狗狗撒離一日或幾個小時。」

雖然有聘請裝修師傅，但批灰和髹油等由唐寧一手處理，「來到這裡生活，令我明白很多事可自己做，我去大型五金鋪見好多職員都是女士，很多問題她們都解答到我，包括用那些膠去修補牆身，會反思為何局限男人才可以做呢，」

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受父親影響學裝修

唐寧向婉華透露受父親影響而學裝修，說：「因為爸爸曾經在地盤工作，他很喜歡在家裡DIY，年幼時爸爸替我整了一個鞦韆出來，那刻覺得好厲害，爸爸『變』了樣東西出來，那記憶很入腦，原來自己整會更開心。」

同時，她透露鋪地毯最困難，她說：「因為它好重，沒可能剪一細塊去鋪，有少少吃力，但我可以鋪到一間房。」

唐寧為新屋髹油，事前更要清理牆紙：「幾崩潰，替其中一間房搣牆紙，搣完第一層又有另一層，原來一共有三層牆紙，明白為何那麼難搣」此外說到為浴房髹天花板的過程：「一髹上去好似撥墨般，整到成頭都係。」

被李婉華問及可有撞板時候，唐寧即說：「鑽牆時令我呆了，因為發現原來是木製，另外主力牆又比較厚，曾經想裝一塊板上去，原本鑽了4個洞，最後要鑽8個洞，原來某些位不可以鑽，撞版也有好處，學習如何去修補，錯有錯的學習。」

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努力學英文

愛鑽研裝修的唐寧打算考牌照，但先要先學好英文：「要厚面皮一點，以前在香港不敢講，跟香港人說英文感覺好扮野，來到這裡就不會吧，硬著頭皮說，一邊生活一邊學習。」

由於出外用餐好貴，故唐寧一嘗自耕自足生活，她曾嘗試種菜心和芥蘭，但出來效果不好，反而種栗米、蕃茄、沙律菜較容易，她說：「最易種旺菜，每次剪幾塊當一餐，可以食成季，慳回不少。」

另外，唐寧指紐西蘭食材夠新鮮：「在香港買紐西蘭青口很貴，但這裡走入超市有一大水箱，只需20港幣一磅。」

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▲ （取自instagram）

唐寧謂很享受這裡簡單生活：「在這裡是學習生活，他們並非需要很多錢才為之好生活，可以用好少的錢，但空間大讓你可以種下菜和開個水池耍樂。」

說到隻身去紐西蘭生活，放棄演藝事業，對此唐寧卻說：「平淡生活是我一直追求，但是否代表退休？大家一聽到紐西蘭就覺得是退休生活，不是呢，我依然很活躍，只是兩邊走，工作仍然會接。」

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