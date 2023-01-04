【顧嘉煇逝世】陶傑發文悼念顧嘉煇　稱每個港人都有最喜歡的顧嘉煇名曲

香港殿堂級音樂家顧嘉煇今日（4日）傳出消息，昨日（3日）於加拿大溫哥華離世，享年92歲。專欄作家陶傑今日在社交平台發文悼念顧嘉煇。

陶傑形容，顧嘉煇為人訥默寡言，但他的音樂語言卻如「崇山淵海」。他稱幾乎每一個香港人都有三數首他最喜歡的顧嘉煇名曲，顧嘉煇留下的音樂，是「輝映六十年的一座音樂宮殿的午夜梵爾賽」。

悼詞全文：

香港昔日的燈光殘餘無幾，終又熄了一盞。而大師留下的音樂，卻又豈止一盞燈，是輝映六十年的一座音樂宮殿的午夜梵爾賽。

雖然流行曲畢竟通俗，顧嘉煇遠不止是香港音樂史上的巴洛克建築群，有中西璧合的風貌氣神，西洋音符和樂器的畫楝雕梁之外，別有情感和世態的雲亭煙閣。

他為人訥默寡言，但他的音樂語言卻如崇山淵海。驚人的多産和多藝（Prolific and Versatile )，契合香港的時代定位：嶺南珠江的水源，流繞維港，在沖匯太平洋之後，顧先生的指揮棒又將他流水不斷的韻律驅策回東方，註釋、點綴、迴護了香港這座仙履奇緣奇緣般的不夜城￼￼，響應着三代香港人的喜怒哀樂。￼而當他的音樂豐盛沛酣處之際，由上海灘頭到獅子山下，我們都知道，當時鐘的指針滴答，迫近午夜十二點，卻必到煙消花寂、人散曲終之時。

幾乎每一個香港人都有三數首他最喜歡的顧嘉煇名曲。若要票選，此情此景，相信當以羅文唱別的那一首眾生金曲為最。

還有「兩忘煙水裏」、「忘盡心中情」的柔情；「鐵血丹心」和「楚留香」的剛朗；「情比雨絲」、「星夜星塵」的寂寥，繁星萬點的各成體系，佳作之多無可盡錄，在音樂的銀河圖譜裏各耀千秋。我自己偏愛的是他一束有中國傳統風味的小品如「京華春夢」和「鮮花滿月樓」，當然還有名家填詞，一開篇若即見古都的城樓巷陌，廣州的西關閨綺，裝載了另一泓民國斜橫竹影間的清淺月色。

這一角卻又赫然與他早期為國語片插曲的一批互為輝映，如「明日天涯」、「靜靜的黑夜」，還有為他姐姐顧媚作的「小雲雀」。「不了情」我幾以為也是顧作，卻忘了原來另是王福齡。在浩瀚的顧曲百科全書中，那幾首是顧大師如莎士比亞的「羅密歐與茱麗葉」時期，畢竟有點年少說愁的青澀，沒想到這條路一直走下去，隨着殖民地香港影視文化綻放如伊利沙白一世時代，移步換景，不但迎來了「仲夏夜之夢」和「亨利四世」等幾步歷史劇，他的「李爾王」和「暴風雨」都還在後頭。

香港下一代只記得紅磡體育館時顧嘉煇欲罷不能的告別演唱會，高齡而指揮樂隊勁如蒼松、催生滿堂雲海的巴哈式氣象，而不知道有一張彩色海報，記錄了他年輕時胸有七分激情和三分叛逆如貝多芬的一身傲色。我不會說貫穿其間的是一個香港的莫札特，這樣比喻誇張得有點冒犯了，不過顧嘉煇的一甲子創作，以中文的流行音樂時空，幾亦類囊括了整個西洋古典音樂時代。

當拍檔不再，繁華不復，填詞人的李杜逝去，江南的李龜年也更深隱了。顧先生選擇了退隱於太天洋彼岸，留下的一截長長的空白，正好盛載一盤繁花似錦卻又在香港人心中永不凋謝的回聲。