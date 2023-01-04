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【複雜關係】出席媽媽婚宴揭繼父是前男友　女子背人垂淚令人心痛

親子 14:02 2023/01/04

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前男友結婚了，新娘竟然係阿媽？印尼一名女子日前在視頻平台分享了一段視頻，她出席媽媽的婚宴，結果發現婚宴上的新郎是自己的前男友。

最新影片推介：

從影片中可見，該名印尼女子穿得非常漂亮出席婚宴，她的臉上有明顯的淚痕，但仍強顏歡笑與一對新人合照，她在視頻中表示「讓父母開心是最好的事情」。不過，當她回家後，卻在鏡頭面前難過得流下眼淚，並留言「我還能信任誰來成為我的丈夫呢?」

據印尼新聞網站的報道，原來新郎是女子的前男友，對於前男友突然成為自己的繼父，她難過得留下眼淚，網友就留言叫她堅強，會繼續支持她。

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責任編輯︰王明芳

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