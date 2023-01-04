【超級毛特兒大賽】向海嵐首度任J2「真狗騷」主持　招浩明拍宣傳片被愛犬扯飛

▲ 《超級毛特兒大賽》

踏入2023年，J2再接再厲推出全新類別真「人」騷，集合行天橋、問答環節、才藝表演及水著競技等多項不同元素，測試各大參加者潛藏實力，誓要為業界捧出耀眼超級新星。

《超級毛特兒大賽》

值得留意的是，雖然節目形式似足真人騷，不過參與主角並非人類，而是毛孩界代表—狗狗！堪稱香港電視史上首個選美真狗show、被視為狗狗版《全美超級模特兒新秀大賽》的《超級毛特兒大賽》。

所有參賽狗狗與主人將共同經歷一場最獨特、最Bling Bling兼且最嘈吵的選拔賽，主人與狗狗將接受不同類別的Model級考驗，爭奪史無前例首個「超級毛特兒」殊榮。

除了競賽內容新穎刺激又吸引，製作組還請來寵物界星級團隊，包括馴犬師、攝影師、美容師、服裝造型、Doga（狗瑜伽）及營養師等，務求全方位釋放參賽狗狗的潛藏星味。

主持陣容方面亦全是愛狗之人，包括之前憑《下流上車族》成功彈出的J2er黃嘉雯（Carmaney）、主持經驗豐富的周奕瑋（Jarvis），以及1998年港姐冠軍向海嵐。

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向海嵐首度擔任J2主持

其中入行多年的向海嵐除是首度登陸J2擔任主持，該個更是她第一個真「人」騷節目主持工作。

問到是甚麼吸引她作出如此大膽新嘗試時，她笑謂：「之前港姐都有拍過類似真人騷嘅節目，但係嗰次唔係做主持，但我真係全程都做得好投入，係一個好難忘嘅拍攝經驗。．」

向海嵐續表示：「今次知道J2會搞個咁特別嘅真狗騷，講真自己都心郁郁想參加埋一份，不過後尾製作組話之所以邀請我做主持，係因為希望我喺選美比賽嘅經驗，可以令呢個節目出現更好睇嘅火花，仲話個節目好多選美元素，好啱我，所以我就一口應承咗喇。」

自小已十分喜歡小動物的向海嵐，曾養過松鼠狗，亦當過貓奴，近年則養了一隻名為Chloe的貴婦狗。由於向海嵐每天都跟Chloe一起生活，令愛犬變得極為黐身，不但向海嵐稍為轉身便會狂吠她，更會爭寵兼呷乾醋，足證向海嵐平時是何等寵愛狗狗。

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招浩明愛犬曾拍《開心速遞》

製作組在官方社交平台正式進行公開招募，並請來程浩駿及招浩明等，與三隻不同類型的可愛毛孩進行「表情大激鬥」，三Pair均成功製造出「神同步」表情及節奏，相當有趣。

值得留意的是，當中與招浩明激鬥的金毛尋回犬，正是招浩明愛犬Romeo，Romeo更是來頭不小，曾參與《愛‧回家之開心速遞》及還未推出的新劇《寵愛Pet Pet》等拍攝工作，絕對是星級狗狗。

招浩明受訪時透露共花了數小時拍攝宣傳片，他笑指「神同步」拍攝雖然有一定難度，但由於之前亦累積過相關經驗，故過程尚算順利，有些鏡頭更一take過搞掂。

談到宣傳片中的被Romeo扯飛的部分，招浩明透露原來試了很多不同的方法：「試過由高跳落嚟，亦都試過原地跳，同導演夾咗唔同嘅做法，務求做到最好嘅效果，好開心最後出嚟嘅畫面都幾有動感。」

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