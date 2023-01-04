  • 20°C
香港時間 : 2023104日 (週三) 15:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 劉鑾雄 保暖大法 叱咤樂壇 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大劉時尚】劉鑾雄記招一字眉框眼鏡大有來頭　德國人氣品牌G Dragon彭于晏也追捧

休閒消費 14:19 2023/01/04

分享：

分享：

熱門 劉鑾雄 保暖大法 叱咤樂壇 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

記者會另一搶fo的定必是大劉所戴上的的一字眉框眼鏡，原來此副眼鏡大有來頭。

昨日富商劉鑾雄（大劉）特意開記者會，澄清咁多年來以對於近年有關他的謠言，並回應傳媒有關The One等提問。而為出呢個「世紀記者會」話題熱爆全港娛樂，鏡頭前另一搶fo的定必是大劉所戴上的的一字眉框眼鏡，原來此副眼鏡大有來頭，是來自德國人氣高級眼鏡品牌MYKITA 的NO 1系列的Ronan款式，優點是輕巧舒適，有綫條得來絕不花巧！

    點擊圖片放大

據知情人士透露，大劉對呢副「橫眉冷眼千夫指」眼鏡的要求很簡單，體積輕巧，設計不花巧，盡顯大劉個性，而此副眼鏡特點在於全冇螺絲焊接位，是德國工藝的完美示範咁話。據知大劉配戴此眼鏡多年，替換原因是配戴多年it’s Titanium眼鏡品牌停產，故此近年選戴MYKITA出品。

查實MYKITA是於 2003 年由Harald Gottschling 、 Philipp Haffmans 、Daniel Haffmans和 Moritz Krueger四子在德國創立的眼鏡品牌，值得一提前兩者更是 ic! berlin 眼鏡的創辨人，他們將過往ic! berlin 的設計再改良，以使眼鏡厚度只 0.5 毫米，是不少眼鏡迷追捧的眼鏡牌子。如韓國潮流男神G Dragon、彭于晏更是他們的星級粉絲！

記者：黃鑑江

相關文章

【大劉記者會】劉鑾雄澄清The ONE名由來　親回應都市傳說講「助養」女星經歷
14:41 2023/01/03
【大劉記者會】劉鑾雄澄清The ONE名由來　親回應都市傳說講「助養」女星經歷
【霸氣大劉】劉鑾雄發聲明提出6大要點　澄清與呂麗君關係：分手後不相往來
15:38 2022/12/31
【霸氣大劉】劉鑾雄發聲明提出6大要點　澄清與呂麗君關係：分手後不相往來
【時尚展覽】日本匠人眼鏡大師泰八郎回顧展　必搶首次重推經典Premier 1型號
13:08 2021/09/27
【時尚展覽】日本匠人眼鏡大師泰八郎回顧展　必搶首次重推經典Premier 1型號

你可能感興趣

【大劉記者會】劉鑾雄澄清The ONE名由來　親回應都市傳說講「助養」女星經歷
14:41 2023/01/03
【大劉記者會】劉鑾雄澄清The ONE名由來　親回應都市傳說講「助養」女星經歷
【霸氣大劉】劉鑾雄發聲明提出6大要點　澄清與呂麗君關係：分手後不相往來
15:38 2022/12/31
【霸氣大劉】劉鑾雄發聲明提出6大要點　澄清與呂麗君關係：分手後不相往來
【時尚展覽】日本匠人眼鏡大師泰八郎回顧展　必搶首次重推經典Premier 1型號
13:08 2021/09/27
【時尚展覽】日本匠人眼鏡大師泰八郎回顧展　必搶首次重推經典Premier 1型號
劉鑾雄 The One Leica 德國 時裝服飾 彭于晏 G Dragon

最高瀏覽

【大劉記者會】劉鑾雄澄清The ONE名由來　親回應都市傳說講「助養」女星經歷
14:41 2023/01/03
【大劉記者會】劉鑾雄澄清The ONE名由來　親回應都市傳說講「助養」女星經歷
【大劉記者會】澄清與呂麗君關係斥「燈神」蕭若元造謠　 劉鑾雄強調身家非全歸甘比
13:02 2023/01/03
【大劉記者會】澄清與呂麗君關係斥「燈神」蕭若元造謠　 劉鑾雄強調身家非全歸甘比
【變種病毒】超級變種XBB.1.5入侵上海　傳攻腸胃掀搶藥潮一包快測炒至萬元
12:55 2023/01/03
【變種病毒】超級變種XBB.1.5入侵上海　傳攻腸胃掀搶藥潮一包快測炒至萬元