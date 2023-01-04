【大劉時尚】劉鑾雄記招一字眉框眼鏡大有來頭　德國人氣品牌G Dragon彭于晏也追捧

▲ 記者會另一搶fo的定必是大劉所戴上的的一字眉框眼鏡，原來此副眼鏡大有來頭。

昨日富商劉鑾雄（大劉）特意開記者會，澄清咁多年來以對於近年有關他的謠言，並回應傳媒有關The One等提問。而為出呢個「世紀記者會」話題熱爆全港娛樂，鏡頭前另一搶fo的定必是大劉所戴上的的一字眉框眼鏡，原來此副眼鏡大有來頭，是來自德國人氣高級眼鏡品牌MYKITA 的NO 1系列的Ronan款式，優點是輕巧舒適，有綫條得來絕不花巧！

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據知情人士透露，大劉對呢副「橫眉冷眼千夫指」眼鏡的要求很簡單，體積輕巧，設計不花巧，盡顯大劉個性，而此副眼鏡特點在於全冇螺絲焊接位，是德國工藝的完美示範咁話。據知大劉配戴此眼鏡多年，替換原因是配戴多年it’s Titanium眼鏡品牌停產，故此近年選戴MYKITA出品。

查實MYKITA是於 2003 年由Harald Gottschling 、 Philipp Haffmans 、Daniel Haffmans和 Moritz Krueger四子在德國創立的眼鏡品牌，值得一提前兩者更是 ic! berlin 眼鏡的創辨人，他們將過往ic! berlin 的設計再改良，以使眼鏡厚度只 0.5 毫米，是不少眼鏡迷追捧的眼鏡牌子。如韓國潮流男神G Dragon、彭于晏更是他們的星級粉絲！

記者：黃鑑江