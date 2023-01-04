【身體警號】14歲女做功課常打瞌睡持續頭痛　媽媽驚見臉歪求醫證患腦瘤

▲ 一名14歲女童做功課經常打瞌睡，後來證實患上腦瘤。

家長如發現小朋友無故渴睡及經常頭痛，最好盡快求醫。英國一名14歲女童做功課經常打瞌睡，更出現頭痛問題，媽媽留意到她臉部歪了，心知不妙，帶女兒看醫生後，證實患上腦瘤。

據英國《鏡報》報道，來自曼徹斯特的兩孩媽媽Karen Kinsella早前發現，她的14歲女兒Emily在做功課時總是睡著了，她最初以為女兒只是上學太累而已。不過，幾天後Emily開始頭痛，Karen注意到她的一邊臉下垂，於是帶女兒求診。

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堅強接受化療

經醫生檢查後，證實Emily患有腦瘤，她被轉介到醫院接受治療。她原計劃開始為期12個月的化療療程，但因腦部出血和感染帶狀皰疹而延期。女兒堅強地接受化療，令媽媽感動︰

大多數孩子的身體都不能忍受超過6個月，但她沒抱怨過一次。

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Emily在未發現腦瘤前，成功入圍英國廣播公司（BBC）年度最佳年輕藝術家。當她接到選角的電話時，可惜她的生活已出現變化，需要為對抗病魔而作戰。她完成化療後，腫瘤穩定了一段時間，能過上相對正常的生活。雖然她未能回學校，但她的美術老師一直跟她保持聯繫，她會在午餐時間去學校看看朋友。

腫瘤復發一度瀕死

直至去年聖誕節前，Emily出現吞嚥困難情況，發現原來腫瘤已經復發，並且腦幹出現了繼發性腫瘤，令她無法進行手術。院方同意讓Emily進行10次較低劑量的電療，但後來她因無法呼吸而被送到重症監護室接受氧氣治療，父母曾兩次被告知要作最壞的打算。

當醫護人員認為Emily活不下去了，她的家人朋友都前來告別，可是奇蹟出現，她突然開始自行呼吸。家人為她每月開車約12小時到法國取得試驗藥物，每月費用為3,900英鎊（約3.7萬港元），媽媽希望這能延長女兒的生命。他們亦開始游說英國政府，以便可以在英國獲得有關藥物。媽媽盼望女兒有救，「如果我們能讓她多活一兩年，誰知道那時會有甚麼可行的治療」。

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責任編輯︰王明芳