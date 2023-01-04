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【醫學研究】浸大中醫藥學院首次發現腸道内「活潑瘤胃球菌」　是腸敏感腹瀉的主要源頭

社會 16:03 2023/01/04

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中醫藥學院教學科硏部助理教授王凱亮博士（左）、 中醫藥學院臨床部主任卞兆祥教授（中）及中醫藥學院博士後硏究學人翟李翔博士（右）。（林宇翔攝）

香港浸會大學中醫藥學院科學家領導的一項研究，首次發現及識別人類腸道內的「活潑瘤胃球菌」，是腹瀉型腸易激綜合症的主要觸發因素，患者只要減少攝取高蛋白及「苯丙氨酸」的食物如紅肉，就有助減少腹瀉症狀。浸大中醫藥學院臨床部主任卞兆翔教授稱，研究團隊未來會繼續研究如何通過中藥治療改善腸道微生物結構，發展出腹瀉型腸易激綜合症的新療法。

研究團隊在約300名腹瀉型腸易激綜合症患者的糞便樣本中，發現當中含有大量活潑瘤胃球菌，而這個細菌是主要產生苯乙胺和色胺。研究過程中發現，小鼠被餵食苯乙胺或色胺後，腹瀉型腸易激綜合症主要症狀均有增加。苯乙胺或色胺是由微生物消化膳食蛋白時，所產生的微量芳香胺，與腹瀉症狀嚴重程度正相關。醫藥學院教學科研部助理教授王凱亮博士說，經研究後發現，苯乙胺和色胺通過激活微量胺相關受體（TAAR1），直接刺激腸道內的嗜鉻細胞產生血清素，誘發腹瀉症狀。研究團隊接著使用特定抑制劑阻止TAAR1被激活，並成功減輕腹瀉症狀。是次研究結果已發表於國際知名科學期刊《Cell Host & Microbe》。

腸易激綜合症是常見的功能性腸病，特徵是大便不規律、腹部不適和腹帳。香港約有7% 成年人受該病症影響，而腹瀉型腸易激綜合症是最常見的類型。香港平均每10個人中，就有3人出現腹瀉型腸易激綜合症，每4宗個案就有1宗屬嚴重。目前西醫治療方式是以緩解症狀為主，並無根治方法。

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記者：楊佩瑩

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