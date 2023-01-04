【涉性侵女兒】6旬父涉強姦19歲女兒受審　事主稱曾被威脅不就範將被送回美國

▲ 6旬父涉強姦19歲女兒受審，事主稱曾被威脅不就範將被送回美國。（資料圖片）

60歲父親涉於住所兩度強姦19歲女兒，以及撫摸女兒胸部及下體，其間威脅女兒不就範便會不給予零用錢及將其送回美國，事主於事發逾半年後，在母親詢問下揭發事件，涉案父親其後被捕，警誡下否認干犯事件。被告今（4日）於高等法院否認2項強姦罪及1項非禮罪，案件開審。事主在辯方盤問下確認早前曾向警方提及，她曾於美國遭叔父非禮，以及她於案發前曾兩度於內地遭被告強姦。

案發時被告60歲，被控2項強姦及1項猥褻侵犯罪。控罪指，被告於2020年3月18日至3月31日期間的某日，以及4月某日，在某單位強姦X。被告另於4月某日猥褻侵犯X。

控方開案陳詞指，案發時被告60歲，事主X當時19歲。X於2020年1月前往美國讀書，同年3月18日因疫情回港，並與母親、胞弟及被告同住，兩次強姦事件均只有被告與X在家中。

及後於同月某日，被告突然進入X房間，將X推倒在床，X當時意識到自己將會被性侵，遂嘗試推開被告，惟被告威脅X稱，若不就範，就會送她回美國及不給零用錢。被告其後脫去X衣服後將她強姦，並沒有使用避孕套。

及至4月某日，被告再進入X房間，先撫摸其上身，再試圖拉X到客廳，但遭X反抗。被告脫去X內褲將她強姦，其間被告曾威脅X稱不給予零用錢。至同月某日，被告稱想與X談天，遂再進入X房間，撫摸X的胸部及下體。

X於同年11月披露事件，與社工會面後，於12月11日報警，被告同日被捕，警誡下被告稱沒有強姦及非禮女兒，法醫檢驗下發現X的處女膜沒有破損。據雙方承認事實披露，母親於同年12月申請離婚。

事主X作供稱，她原於美國讀書，案發時因疫情回港，遭「呢個所謂父親」在家性侵。控方向X確認犯人欄內的被告是否其父時，X確認後詢問能否不稱呼被告為父親。

X指，在3月底及4月初時，被告曾進入其房間強姦她，其間沒有使用避孕套，為時約7至10分鐘。被告又威脅若X不就範，便將X送回美國及不給予X零用錢。X指，「因為我覺得自己好污糟」，所以在被告離開房間後洗澡。X又指，被告又曾在4月中進入其房間撫摸她的下體約數分鐘。

控方問及為何未有即時向人披露事件，X稱「一件咁核突嘅事……亂倫咁嘅事……唔知點開口」，又指因母親有眼疾而未有向她揭發事件。X續指，事發後開始無視被告，視被告如陌路人，又趁被告不在家時換鎖，惟被告於WhatsApp 對X稱「你換鎖都無用，我打爛你個鎖都可以入你間房」，但被告之後撤回訊息。

X指，母親在11月時察覺X對父親態度有異，X遂在母親的詢問下，逐漸披露事件。X又指，因擔心報警後會再遇見被告，以及需時尋找社工協助，故於12月才報警求助。

辯方盤問時指出，X曾向警方提及在美國時遭叔父撫摸大腿及下體兩年，X稱曾被叔父以口頭威脅，X確認說法。

辯方又指出，X又曾向警方稱，被告於2020年1月3月至6日，在內度兩度強姦她，其間被告同樣威脅若X不就範便不給予零用錢，以及不讓她離開上海，X確認，但不同意香港事件屬內地事件翻版。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟