【理大暴動】涉2019年參與理大暴動　3人開審前認罪4人不認罪受審

▲ 涉2019年參與理大暴動，3人開審前認罪4人不認罪受審。（資料圖片））

2019年11月，理工大學內外有示威者聚集，17人突圍理大後在科學館內被捕。8人被控暴動等罪，繼20歲女生認罪後，再多3名男生於區域法院承認1項暴動罪，1人另承認管有適合作非法用途的工具罪。控方今（4日）宣讀經修訂的案情，3名被告被拍得進入科學館。法官押後判刑至1月18日，其間為20歲被告索取教導所報告，被告還押候判，同案不認罪的被告押後至下周一（9日）開審。

被告依次為梁子揚（26歲，港大學生）、鍾泯俊（30歲，學生）、郭志帆（24歲，無業）、許寧軒（22歲，中大學生）、李嘉希（20歲，大專學生）、馬嘉惠（27歲，護士）、嚴家朗（28歲，汽車美容師）、張達榮（20歲，學生），他們分別被控在2019年11月18日，在九龍暢運道和科學館道理工大學一帶與其他不知名人士參與暴動。除鍾外，其他人另被控在2019年11月17日在理工大學與其他不知名人士參與暴動。梁另承認於2019 年11月18日在香港科學館地下大堂，管有1把士巴拿。鍾、郭另被控於同日同地，無牌管有1部無線電對講機。

梁、許、張承認所有控罪，3人涉及在11月17日的暴動罪獲存檔法庭。馬、嚴昨因確診新冠肺炎未能到庭應訊，法官將2人及其餘不認罪被告，押後至下周一(9日)處理答辯。李嘉希早前承認暴動罪被判入教導所。

辯方求情指，被告案發時年輕，現時社會環境可謂已由亂轉治，重犯機會低，望法庭給予機會被告早日重投社會。許的求情信指自己追悔莫及，願承擔責任。

張在信中稱受社會事件影響犯事，明白用錯方法關心社會。其代表律師指張中學畢業後赴台升學，去年回港探親時明知可能被控告仍勇於面對，候審保釋其間增值自己，又兼職工作供養父親，望法庭為張索取教導所報告。

案情指，警方在2019年11月18日早上8時許，封鎖加連威老道與科學館道交界的理大一帶。3名被告企圖由理工大學暢運道正門逃離理大，再進入科學館道。示威者與警方防線對峙，有人投擲汽油彈和硬物，警方多度警告和施放催淚彈驅散示威者不果。3名被告其後由後門進入當時暫停開放的科學館，警方掃盪至科學館時拘捕3名被告在內的17人。

梁被捕時身穿1件染血的藍色長袖外套和米白色短褲，被搜出1支士巴拿和手套等物品；許身穿白色T恤和黑色長褲；張身穿黑色上衣和長褲。

新聞片段和科學館的閉路電視拍得3名被告由理大暢運道正門進入科學館道時，梁手持1個噴壺和1支棍，許戴著防毒面具，手持1個樽，張則戴著白色頭盔和防毒面具，手持雨傘，在警方發射催淚彈後，3人與其他示威者由後門進入科學館。

法官陳廣池聽畢求情，押後判刑至1月18日，其間為張索取教導所報告，被告需還押。

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記者：陳曉欣