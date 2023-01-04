【日本檢疫加辣】日本要求中國旅客周日起需提供新冠陰性証明　入境時進行PCR核酸檢測

▲ 日本對中國旅客入境防疫措施不足一個月再收緊。(林宇翔攝)

日本政府表示， 根據中國內地新冠感染情況，決定於 本月8日（星期日） 起進一步加強目前實施的臨時邊境措施。當局表示， 對於 從中國內地入境的人員，將把目前的快速抗原檢測，轉為更準確的PCR核酸檢測。來自中國的直航班機的乘客，需要提供陰性檢測證明。另外，政府計劃繼續採取措施，要求航空公司在本月8日後不再增加來自中國大陸的國際航班。政府官員表示，政府會繼續監察中國的感染情況，並考慮採取靈活措施。

日本政府自上月30日起對從中國大陸入境的人員實施了使用抗原檢測試劑盒的簡單檢測，並在等候設施隔離檢測呈陽性的人員，採取臨時邊境措施。來自中港澳的航班只可使用4個位於東京、大阪和名古屋的機場，另外容許由香港出發的航班使用札幌、福岡和沖繩3個機場，但機上不可載有7日內曾到中國內地的乘客。

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記者：陳展棋