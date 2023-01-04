【國家安全】林定國：多宗國安重點案件年內審訊　須以「底線思維」準備迎接攻擊

▲ 律政司司長林定國。（經濟日報資料圖片）

律政司司長林定國表示，香港進入由治及興新階段，但絕不代表國家安全風險已消失，尤其今年將有多宗國安的重點案件審訊，必須以「底線思維」做好準備，迎接可能越演越烈的攻擊。

林定國今日在報章撰文強調，必須堅定維護香港的普通法傳統及制度。他指出，本港作為國家內唯一實行普通法的地方，但由於地緣政治等複雜因素，令此獨特優勢成為部分西方國家及敵對勢力對香港攻擊的重點，批評對方不斷藉機抹黑、詆毀香港的法律及司法制度，甚至是惡意攻擊法院的判決。

他說：「我們絕對不能天真地認為這些惡意行為會減少或停下來，相反必須以底線思維做好準備，迎接可能越演越烈的攻擊，尤其是今年將有多宗國家安全的重點案件進行審訊。無論對內對外，我們都必須增強防衛能力以及作出反擊。」

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林定國續指，完善及落實維護國家安全的制度及法律亦是重中之重，形容香港進入由治及興新階段，敵對勢力為了阻礙香港在這新階段向前邁進，更有動機破壞香港安定、無時無刻找機會製造事端，國安風險比以前可能更難察覺，律政司會克盡己任推展相關工作。

他說：「可以預見這方面的工作會被炒作，說成是損害香港法治、人權自由，以此離間中央及特區和市民大眾之間的互信。律政司將會致力更好地解說，令市民大眾理解及明白國安制度及法律，最終目的是維護市民大眾的利益及福祉。」

林定國：70多條回歸前法例已過時 冀今年內完成部分修訂

林定國亦指出，香港現行的普通法制度是建基於「一國兩制」下的憲制秩序，香港已回歸祖國25年，但仍有部分回歸前訂立、現已過時及不適用的法律尚未修訂，形容情況並不理想，強調律政司已加緊處理。

他說：「律政司自去年底已採取更積極措施，就70多條需要作出適應化的法例主動與相關政策局共同研究，以先易後難方式，期望在今年內逐步完成部分適應化的工作。」

另外，林定國表示，對於部分西方媒體及政客對香港的不公及惡意批評，國際社會部分人士對香港實際法治情況可能存在誤解及抱有疑問，律政司會予以正視，在疫情穩定受控下逐步恢復外訪活動，在今年主動走出去，說好香港法治及法制的真實好故事。

他預告，現正籌備在春季到歐洲訪問國際法律組織以及到東南亞推廣香港的法律服務。

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責任編輯：胡偉明