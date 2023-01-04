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【兩地通關】通關在即配額細節未明　張欣宇促正視黃牛、水貨問題

政治 15:42 2023/01/04

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張欣宇促政府盡快澄清通關細節，讓市民及早做好預算。（資料圖片）

港府爭取1月8日與內地通關，初期設配額，但如何分配、獲取配額當局至今未公布細節。新界北立法會議員張欣宇表示，1月8日迫在眉睫，促政府盡快澄清通關細節，讓市民及早做好預算。

張欣宇關注採取何種方式分配配額？若是先到先得，無論是在現場取籌，還是網上搶號，都必然會帶來巨大問題，前者會造成現場的混亂和爭坳，後者則會造成大量市民湧入網站爭搶名額，重現每日等搖號的苦況，並令「黃牛黨」有可乘之機。

他認為，相比較下，網上抽籤的模式可能較為公平有效。不過，他又關注，市民搶到的配額，是否可以家人同行？倘若配額只是一號一人，一家長幼出行需要各自搶號，也顯然也不近人情。

張欣宇又關注配額的設置是雙向亦或單向？針對甚麼群體？若香港北上設置限額，那對於訪港旅客包括過境香港的旅客來說，到達香港後還要通過搶名額才能有機會返回內地，顯然不切實際，會造成逾期逗留問題。

張欣宇說，自己作為新界北立法會議員，尤其關心嚴重困擾北區居民的水貨客滋擾問題。（資料圖片）

「隨着兩地人流最終逐步恢復疫情前的正常水平，政府是否做好準備改善和解決過往存在的許多現實問題？」張欣宇說，自己作為新界北立法會議員，尤其關心嚴重困擾北區居民的水貨客滋擾問題。認為政府需盡快做好準備，從「短期抑制、中期分流、長期疏導」三個不同層面拿出具體措施，去應對即將出現的水貨重現問題。

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責任編輯：林曉君

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