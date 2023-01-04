【的士加價】多個新界的士團體聯署申請加價　建議落旗加4.5元至28元

▲ 多個新界的士團體聯署申請加價，建議落旗加4.5元至28元。（資料圖片）

多個新界的士團體聯署申請調整咪錶收費，包括建議新界的士落旗加4.5元至28元等。

團體發言人表示，現時的士業界面對極大的經營困難，受到新冠疫情影響，邊境口岸仍未能全面開放， 過境旅客及市⺠外出減少，加上的士營運成本也不斷增加，的士經營越見困難；的士保險 費倍升，墊底費、石油氣費用、的士車輛價格、維修費開支，在疫情下仍然不降反升。

他續指，的士業界自2017年申請加價，⻑達5年之久才落實，縱然終於在去年7月正式加錶，但加幅仍難追上持續上漲之成本，現時的士收費嚴重滯後，令業界經營越來越困難。

團體又稱，現時經營成本暴漲，令司機收入下降，其收入較其他陸路運輸業的司機薪酬落後及偏低，的士業界希望藉著申請收費調整，以增加司機收入，提高的士司機薪酬之競爭力，挽留現有司機，亦可吸引更多新人入行，祈盼取得收支平衡，抵銷通脹，維持營運。

新界的士團體將於今天到運輸署遞交信函，建議調整方案如下：

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記者：黃穎津