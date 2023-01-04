【海外旅遊】疫後首次飛日本被15個親友要求代購 　男子無法拒絕呻：行李超重

▲ 台灣一男子疫後首次飛日本，被15個親友要求代購，無法拒絕呻行李超重。

隨著放寬防疫政策，不少人計劃外出旅遊。台灣一名男子近日在網上發文，稱日前陪太太回日本一趟，至少有15個親朋好友托代購，行李都快超重，於是求助廣大網友該如何拒絕幫忙代購。

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該名男子在PTT發文指出，其太太是日本人，邊境解封後陪太太回日本3個星期，未料這段時間至少有15個親朋好友傳訊息托代購，且8成都是長輩們要買藥，直接傳張相片，要求男子幫忙買，而且沒有詢問是否方便，語氣也不太禮貌。

由於要求代購的數量太多，讓男子應付不了「我還有小朋友餒，尿布、衣服等等的，行李就很多了，行李都快超重了，還要應付這些人的東西，小弟我從沒要求別人出國在外要幫忙買東西，因為這真的很不方便吧，但怎麼總有那麼多人覺得托人買東西好像沒什麼，甚至理所當然」，因此發文詢問該如何拒絕這些親友？

幫人是人情，不幫是情理之中，但如何拒絕人亦成為了一門學問，於是網友們就給出了各種建議：

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責任編輯：羅嘉欣