  • 18°C
香港時間 : 2023104日 (週三) 17:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 劉鑾雄 保暖大法 叱咤樂壇 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【海外旅遊】疫後首次飛日本被15個親友要求代購 　男子無法拒絕呻：行李超重

健康 17:01 2023/01/04

分享：

分享：

熱門 劉鑾雄 保暖大法 叱咤樂壇 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

台灣一男子疫後首次飛日本，被15個親友要求代購，無法拒絕呻行李超重。

隨著放寬防疫政策，不少人計劃外出旅遊。台灣一名男子近日在網上發文，稱日前陪太太回日本一趟，至少有15個親朋好友托代購，行李都快超重，於是求助廣大網友該如何拒絕幫忙代購。

最新影片推介：

該名男子在PTT發文指出，其太太是日本人，邊境解封後陪太太回日本3個星期，未料這段時間至少有15個親朋好友傳訊息托代購，且8成都是長輩們要買藥，直接傳張相片，要求男子幫忙買，而且沒有詢問是否方便，語氣也不太禮貌。

由於要求代購的數量太多，讓男子應付不了「我還有小朋友餒，尿布、衣服等等的，行李就很多了，行李都快超重了，還要應付這些人的東西，小弟我從沒要求別人出國在外要幫忙買東西，因為這真的很不方便吧，但怎麼總有那麼多人覺得托人買東西好像沒什麼，甚至理所當然」，因此發文詢問該如何拒絕這些親友？

幫人是人情，不幫是情理之中，但如何拒絕人亦成為了一門學問，於是網友們就給出了各種建議：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【搶購藥物】港人代購藥物寄內地　藥房必理痛缺貨
09:42 2022/12/13
【搶購藥物】港人代購藥物寄內地　藥房必理痛缺貨
【日本旅遊】嚴選10大東京必買手信　2款穩居日本手信榜頭三位
19:38 2022/12/09
【日本旅遊】嚴選10大東京必買手信　2款穩居日本手信榜頭三位
移居日本｜港爸導遊移居大阪做代購　 難波區330萬港元買800呎公寓享小確幸生活
12:49 2021/02/17
移居日本｜港爸導遊移居大阪做代購　 難波區330萬港元買800呎公寓享小確幸生活

你可能感興趣

【搶購藥物】港人代購藥物寄內地　藥房必理痛缺貨
09:42 2022/12/13
【搶購藥物】港人代購藥物寄內地　藥房必理痛缺貨
【日本旅遊】嚴選10大東京必買手信　2款穩居日本手信榜頭三位
19:38 2022/12/09
【日本旅遊】嚴選10大東京必買手信　2款穩居日本手信榜頭三位
移居日本｜港爸導遊移居大阪做代購　 難波區330萬港元買800呎公寓享小確幸生活
12:49 2021/02/17
移居日本｜港爸導遊移居大阪做代購　 難波區330萬港元買800呎公寓享小確幸生活
健康問題 網絡熱話 日本

最高瀏覽

【大劉記者會】劉鑾雄澄清The ONE名由來　親回應都市傳說講「助養」女星經歷
14:41 2023/01/03
【大劉記者會】劉鑾雄澄清The ONE名由來　親回應都市傳說講「助養」女星經歷
【日星隕落】日本男星樓梯跣倒重創頭部　搶救4日腦出血33歲英年早逝
18:26 2023/01/03
【日星隕落】日本男星樓梯跣倒重創頭部　搶救4日腦出血33歲英年早逝
【顧嘉煇離世】「香港樂壇教父」顧嘉煇逝世　享年92歲
今日 10:08
【顧嘉煇離世】「香港樂壇教父」顧嘉煇逝世　享年92歲