【陳奕迅演唱會】MIRROR+COLLAR成員捧場　Eason加場門票明早公售

▲ Eason透露想開巡唱。

陳奕迅舉行第19和第20場演唱會，兩晚觀眾反應十分熱烈，發嫂、Serrini、Mirror 的Jer、 Ja衛蘭，連詩雅、陳家樂、Collar 的李芯駖、Candy 都有到場支持。

前晚talk位，觀眾大叫多謝他加場，Eason話，「多謝我加場....係呀，不過都險險哋㗎...所以你地唔好重叫我唱夜啲 ，係咪想我瘦到剩番90磅？我係唔會唱夜啲啦。」

▲ Jer和吳林峰。

昨晚他指做完27場後，會開始巡迴:「不如由紅磡巡去元朗，再巡去荃灣大會堂，北角新光，又再轉返葵青囉，哈哈哈，有得做梗係做！重可以去美加、澳紐、台灣、台北、台中、高雄、馬來西亞、新加坡，不過真係唔知世界變成點？我冇所謂呀，做細啲囉，我能屈能伸。唉，總之疫情快啲走，依家咁多變種，聽講好勁，大家都小心啲，我更要小心喇。」

▲ COLLAR

有觀眾昨晚想叫他唱《浮誇》，Eason就聽到「浮沙」，笑問，「我冇隻歌叫浮沙喎，流沙？陶喆有喎。」即場清唱了幾句《流沙》又大讚一個好出色音樂人，自言《幸災樂禍》是對方作的好歌。

之後他先向觀眾透露Encore歌是一首從來沒現場唱過的 《老細我撇先》，希望大家可以分兩邊，為他和唱「冇電」、「發電」，到安歌時，觀眾真的全場大合唱這兩句和音，全場也玩得十分開心。安歌完結觀眾不捨離去，不停叫安歌，不過Eason並沒有再現身，因為他一早已經講過，還有七場，真的要小心保重身體。

而明日上午十點，Eason加場（1月10和11號）開售，相信又有很多歌迷要一早起身撲飛了。