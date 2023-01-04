【夫妻相處】結婚30周年太太錄製《陪著你走》作禮物　張堅庭用一招維繫幸福婚姻

▲ 張堅庭與楊諾思結婚30周年。

圈中模範夫婦張堅庭與楊諾思結婚30周年，兩人婚後育有3子女，都各有成就。而張堅庭都在網上晒出與太太年輕時的溫馨合照，還大晒幸福地表示，獲太太送贈一隻光碟作為結婚周年禮物，碟尾曲是《陪著你走》，令到張堅庭聽了一遍又一遍「知道這首歌將要陪我一輩子，直到永恆…」

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張堅庭坦言30年都在歡笑聲渡過:「這些日子都從嘻哈笑聲走過來，太太說回頭看怎麼三十年總似是朝夕之間，霎眼而過。」他收到了太太親自錄製的CD作為禮物「她入錄音室，由陳友監製，唱給我聽的，也成就了她錄歌的夢想。我細心的聽了幾遍，知道這首歌將要陪我一輩子，直到永恆…」而最引人入勝之處是片尾的歌《陪著你走》，他感動地表示，太太這份禮物非常真摯，總比買一件禮物高貴，他又笑言如果大家不介意，可以送給大家作愛的禮物。

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睡前解決問題

張堅庭曾在訪問中暢談夫妻相處之道，他透露，太太要求每天的矛盾問題，必須在睡前討論解決，

其實有時真的是小誤會，一家人的大問題很少。

他認為，很多夫妻關係忽略小問題，累積久了，就會變成大問題。」

3子女各有成就

兩人育有3子女，早前細仔張高翔都於美國大學畢業，一家人到校門影畢業照，張高銘和二女張一諾都分別自己的另一半齊齊到賀，一家人非常溫馨，當時張堅庭笑言：

哥哥姐姐不單早畢業，似乎連感情生活都拿了個碩士，我的家庭正歷通貨膨脹，成員逐步增加，希望關係更穩固。這些成就，功勞最大當然是母親了。

張堅庭和英皇集團主席楊受成長女楊諾思結婚後育有三子女，大仔張高銘在紐約電影學院畢業後，曾經到荷里活實習，兩父子更一齊執導短片《追風的女孩》，不過大仔隨後轉行，現時在美國三藩市任職IT行業。二女張一諾畢業後同樣從事IT業，以營銷工作為主，定居美國倫敦。至於細仔張高翔自小喜歡足球，8歲加入了傑志足球隊，12歲入選港青，代表香港出賽，張堅庭為他找尋一家位於美國羅省的博雅式大學，以運動員身分報考，繼續培養其足球興趣。

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責任編輯︰王明芳