【疫苗接種】港大醫學院：接種科興或復必泰加強劑後　新冠病毒感染率下降至2成以下

▲ 港大醫學院團隊發現，接種科興或復必泰加強劑後，新冠病毒感染率下降至2成以下。 (資料圖片)

Omicron BA.2是引致本港第五波疫情的其中一種變異株。港大醫學院 團隊一項研究發現，3 劑疫苗比2劑疫苗顯著降低了BA.2感染的機會。團隊表示， 先前接種過3 劑科興及復必泰疫苗的接種者，可 降低感染目前流行的BA.2.12.1 和 BA.4/5 的風險， 有關研究已於《刺針》出版的雜誌發表。

團隊向470名接受過不同疫苗方案的公務員中，調查突破性感染的疫苗效力。團隊發現，第三劑疫苗接種 激活了 激活刺突蛋白（S）特定記憶B細胞、以及 Omicron T 細胞反應，兩者分別與 突破性感染頻率降低和疾病嚴重程度相關，而不是與疫苗類型相關。

研究團隊發現在所有接受研究的疫苗接種者中，BA.2突破感染可增強具有交叉反應的記憶B細胞，並產生針對 BA.2.12.1和BA.4/5交叉的中和抗體。

港大醫學院臨床醫學學院微生物學系研究助理教授周潤宏表示，BA.2突破感染在疫苗接種者中能增強針對原始病毒株的中和抗體，因此需要進一步監測及研究Omicron突破感染及新引入的二價疫苗對新病毒株的交叉保護。