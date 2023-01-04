  • 18°C
香港時間 : 2023104日 (週三) 17:34
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 劉鑾雄 保暖大法 叱咤樂壇 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【跨境私家車】非商用私家車可經港珠澳大橋往來港澳　500個常規配額今起接受申請

社會 16:22 2023/01/04

分享：

分享：

熱門 劉鑾雄 保暖大法 叱咤樂壇 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

運輸署重新公開接受500個經港珠澳大橋往來港澳的香港跨境非商用私家車常規配額的申請。（資料圖片）

運輸署今日（4日）宣布，將重新公開接受500個經港珠澳大橋往來港澳的香港跨境非商用私家車常規配額的申請。

港澳兩地政府於2019年10月推出有關配額，於2020年4月至2021年2月發放，配額將由今年4月5日起分階段屆滿。

運輸署發言人指，重新接受申請的配額共500個，公司及個人各250個，有效期為不超過3年，至2026年4月5日止。所有合資格人士，包括該批次的現有配額持有人均可提交申請。成功獲發配額的人士預計最早可於4月6日起陸續使用大橋往來港澳。

是次配額的申請資格維持不變。公司配額供在港澳兩地均有註冊的公司，或在澳門有關連公司的香港註冊公司申請；而個人配額則供在澳門從事受薪工作或開設公司的香港永久性居民申請。香港配額的申請資格及牌證要求載於附件。持有有效香港配額的私家車可以不限次數經大橋進出澳門市內。配額有效期屆滿後會重新接受申請，以期更多人受惠。是次申請不會影響其他批次的香港配額的有效期。

符合申請香港配額資格的人士，可由2023年1月4日上午9時至1月16日下午5時15分透過香港政府一站通網頁遞交申請。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【國家安全】林定國：多宗國安重點案件年內審訊　須以「底線思維」準備迎接攻擊
今日 15:56
【國家安全】林定國：多宗國安重點案件年內審訊　須以「底線思維」準備迎接攻擊
【兩地通關】通關在即配額細節未明　張欣宇促正視黃牛、水貨問題
今日 15:42
【兩地通關】通關在即配額細節未明　張欣宇促正視黃牛、水貨問題
【的士加價】多個新界的士團體聯署申請加價　建議落旗加4.5元至28元
今日 15:58
【的士加價】多個新界的士團體聯署申請加價　建議落旗加4.5元至28元
【特首政策組】三名副組長出爐　包括林淑儀、關家明、王春新
今日 16:05
【特首政策組】三名副組長出爐　包括林淑儀、關家明、王春新

你可能感興趣

【國家安全】林定國：多宗國安重點案件年內審訊　須以「底線思維」準備迎接攻擊
今日 15:56
【國家安全】林定國：多宗國安重點案件年內審訊　須以「底線思維」準備迎接攻擊
【兩地通關】通關在即配額細節未明　張欣宇促正視黃牛、水貨問題
今日 15:42
【兩地通關】通關在即配額細節未明　張欣宇促正視黃牛、水貨問題
【的士加價】多個新界的士團體聯署申請加價　建議落旗加4.5元至28元
今日 15:58
【的士加價】多個新界的士團體聯署申請加價　建議落旗加4.5元至28元
交通科技 運輸 運輸署 澳門 配額 香港 港珠澳大橋

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【大劉記者會】劉鑾雄澄清The ONE名由來　親回應都市傳說講「助養」女星經歷
14:41 2023/01/03
【大劉記者會】劉鑾雄澄清The ONE名由來　親回應都市傳說講「助養」女星經歷
【日星隕落】日本男星樓梯跣倒重創頭部　搶救4日腦出血33歲英年早逝
18:26 2023/01/03
【日星隕落】日本男星樓梯跣倒重創頭部　搶救4日腦出血33歲英年早逝
【顧嘉煇離世】「香港樂壇教父」顧嘉煇逝世　享年92歲
今日 10:08
【顧嘉煇離世】「香港樂壇教父」顧嘉煇逝世　享年92歲