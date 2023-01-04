【跨境私家車】非商用私家車可經港珠澳大橋往來港澳　500個常規配額今起接受申請

▲ 運輸署重新公開接受500個經港珠澳大橋往來港澳的香港跨境非商用私家車常規配額的申請。（資料圖片）

運輸署今日（4日）宣布，將重新公開接受500個經港珠澳大橋往來港澳的香港跨境非商用私家車常規配額的申請。

港澳兩地政府於2019年10月推出有關配額，於2020年4月至2021年2月發放，配額將由今年4月5日起分階段屆滿。

運輸署發言人指，重新接受申請的配額共500個，公司及個人各250個，有效期為不超過3年，至2026年4月5日止。所有合資格人士，包括該批次的現有配額持有人均可提交申請。成功獲發配額的人士預計最早可於4月6日起陸續使用大橋往來港澳。

是次配額的申請資格維持不變。公司配額供在港澳兩地均有註冊的公司，或在澳門有關連公司的香港註冊公司申請；而個人配額則供在澳門從事受薪工作或開設公司的香港永久性居民申請。香港配額的申請資格及牌證要求載於附件。持有有效香港配額的私家車可以不限次數經大橋進出澳門市內。配額有效期屆滿後會重新接受申請，以期更多人受惠。是次申請不會影響其他批次的香港配額的有效期。

符合申請香港配額資格的人士，可由2023年1月4日上午9時至1月16日下午5時15分透過香港政府一站通網頁遞交申請。

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記者：黃穎津