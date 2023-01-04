【移民加拿大】考牌最少4年考6個試拎最低工資　水電工港男勸退：零經驗唔好諗

▲ 水電工港男勸喻，若沒有相關工作經驗，移民加拿大不要入行。

加拿大是港人熱門移民地，加上在2021年初，加拿大政府推出救生艇計劃，開放工作簽證及加快當地港人取得永久居留權，吸引更多港人移民當地。從事水電工程的YouTuber「裝備L」近日亦拍片分享自己移加後成為電工之路，強調在當地從事水電裝修一點也不簡單，甚至勸退大家「諗都唔好諗」。

2021年年初，加拿大政府推出一個特別的開放工作簽證計劃（Open Work Permit，簡稱「OWP」)，也是港人常聽到的「加拿大救生艇計劃」。YouTuber「裝備L」早前就透過相關計劃移居加拿大，近日更拍片講解在當地要成為水電工的困難。他表示，如果大家以為在港考到水電工牌，去到加拿大也可以輕鬆考完牌兼開工，是天真的想法。

最新影片：

零工作經驗須4年師徒制

政府為了保障本地勞工，在加拿大考牌之前，已經有多重關卡，大致可以按有沒有工作經驗來區分兩條路，若是零工作經驗人士，需要參加4年的師徒制，而且水牌和電牌是分開，水電雙修需要最少8年時間。

以其居住的亞伯達省（Alberta）為例，4年的師徒制課程中，每年都需要參加考試，並且有8個月實習和4個月全日課堂，雖然實習期有薪金，但只有每小時16加幣（約96港元）的最低工資，另4個月讀書則有政府津貼。

完成上述的4次考試後，還需要參加入學試，證明自己的基本能力，主要是考數學和邏輯，合格後才可以參加終極大考「Inter-Provincial Exam」（IP試），取得資格後，就可以在加拿大所有省份都通用。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

核實工作經驗程序嚴謹

如果有工作經驗，就毋須參加4年師徒制、實習和考試，可以直接考IP試，但過程也不容易。「裝備L」以自己為例，他拿著香港的「電工A牌」申請，並需要證明自己有9600小時相關工作經驗。

首先，要將過往工作經驗、工作紀錄寫下來，並要留下公司及僱主資料，局方會逐一致電核實資料，仔細查問上下班時間，並會扣除食飯時數、休息時間等，以確實申請人有9600個工作小時，十分嚴謹。

IP試超難考

通過批核後，局方會安排申請人去考IP試，「裝備L」直言，噩夢只是剛剛開始。IP試是筆試，須在4小時回答100條選擇題，考試範圍包括電的基本知識、電路圖、摩打運作原理及加拿大電例等。

他憶述，當年在港考「電工A牌」時，他沒有溫書直闖都有70多分，但初到加拿大貴境不敢輕視考試，於是上網找歷屆試題和參考書籍，溫了兩星期書才去應考，入到考場見到試卷都覺得很深奧，好不容易才在時間到前勉強完成所有題目。

數天後上網看成績，見到自己考到51分，以為僥倖合格，不料卻見到結果是「Fail」，原來合格為70分。IP試還有一次補考機會，如果這次補考低過60分，整個申請就會被取消，即需要再付申請費，然後核實工作經驗，才可以再考試。他最後奉勸，如果在香港沒有任何水電工作經驗，就不要妄想移民加拿大後可以轉行。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

加拿大救生艇計劃

加拿大政府在2021年年初，推出開放工作簽證計劃（OWP），持有香港護照或BNO人士，只要在過去5年內畢業於專上學位（包括副學士、學士、碩士、博士）、或獲得最少兩年制專上文憑（Diploma），或不少於1年研究生證書（Postgrad Certificate），就可以申請為期三年的工作簽證，持有人可憑簽證在加拿大工作，沒有任何工種限制。

另外，計劃亦設快速移民通道（Express Entry）助港人取得永居權，分為Stream A及Stream B，A組是讀書移民，申請人必須在過去3年完成加拿大完成專上課程；而B組則是工作移民，申請人需要在加拿大境內擁有最少一年工作經驗。若持有OWP的人士在加拿大累積一年全職工作經驗後，可以透過Stream B取得永居權，但必須同時符合擁有5年期的認可學歷。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳