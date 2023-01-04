【議員利益申報】黃錦輝持有英國物業　何敬康新界有農地

▲ 何敬康（右）申報自己擁有新界農地。（趙居逸攝）

4名新當選的立法會議員申報個人利益，其中，新民黨何敬康申報自己擁有新界農地，尚海龍則在深圳福田擁有物業，民建聯黃永光在九龍擁有一個住宅和一個商用物業，黃錦輝則申報在香港和英國擁有物業。

受薪工作及職位方面，黃錦輝除了申報自己出任香港中文大學大學，另亦申報自己是報章的自由專欄撰稿人。原本出任商湯科技香港公司總經理的尚海龍，則申報自己現時是「商湯集團有限公司戰略顧問」。

至於陳永光，則申報自己持有3間醫療公司股份。

除了4位新議員，其他議員近月亦更新利益申報，其中，選委界議員鄧飛和民建聯劉國勳先後為不同組織及機構進行培訓，其中劉國勳申報自己在中國企業協會交通運輸行業委員會培訓，獲得導師費1萬元；鄧飛則申報去年6月9日獲邀為香港警察學院進行培訓授課，收到講課費1萬元。

另外，選委界議員陳沛良亦申報自己收到一個保險公司送贈的聖誕節禮藍，價值約800元；又收到榮利集團盧文端送贈新疆核桃、雲南雲南食橙及葡萄柚各一盒，價值約港幣800元。

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責任編輯：趙居逸