【顧嘉煇離世】眾音樂人悼念樂壇教父　謝安琪上載顧嘉煇最後作品

▲ 顧嘉煇先生我們永遠懷念你！

香港殿堂級音樂大師顧嘉煇在周二（1月3日）離世，享年92歲。曾寫過無數流行經典的煇哥，由60年代的邵氏電影主題曲，至80年的劇集主題曲，全都膾炙人口，深入民心，近年退休已移居加拿大的煇哥，樂壇成就令全球華人銘記。

【顧嘉煇逝世】顧嘉煇在加拿大確診新冠 胞姊顧媚：弟弟安詳離開

謝安琪上載顧嘉煇的最後作品

顧嘉煇的離世消息傳出後無數的音樂人大感婉惜，紛紛在網上甫出照片悼念，當中在2015年有份參與《顧嘉煇榮休盛典演唱會》的謝安琪，甫出顧嘉煇在榮休前為她創作的最後之作《最初的快樂》，並留言指當得知前輩離世的消息後，萬分不捨 ，非常懷念對方的歡笑聲。

知道顧嘉煇前輩離世的消息

萬分不捨 深感惋惜

有幸曾在煇哥的榮休演唱會中

與一眾前輩合作表演煇哥的經典歌曲

非常懷念當時與煇哥在後台的歡笑聲

煇哥榮休前

親自為我創作他最後一首公開作品

《最初的快樂》

今天再細聽

更百感交集

感謝煇哥的照顧與提攜

今天分享這首歌

更覺是煇哥送給大家一份溫暖的心意

我會好好珍重這份禮物

永遠懷念顧嘉煇前輩

▲ 蘇永康悼念顧嘉煇。

蘇永康+容祖兒甫相悼念

蘇永康甫出與顧嘉煇的合照悼念，並大讚對方創作了一個時代：「60年代尾父親與你在灣仔六國飯店仙掌夜總會夾band，爸爸説所有華人樂手只會拼了命的練習希望自己演奏水平可以好過菲律賓人，而輝哥你已經專注創作!那時代香港音樂幾乎沒有創作，你還創作了一個時代。那是一個好時代…..輝哥感謝您RIP。」容祖兒亦上載與顧嘉煇的黑白照悼念。

黃偉文大讚顧嘉煇的才華

至於著名填詞人黃偉文同樣上載與顧嘉煇合照，大讚對方的才華，其作品絕對是香港人的寶藏：

雖然只有合照的緣份，沒有合作的緣份。 但我嗰日真係有把握機會現兜兜咁親口同佢講過：「煇哥，我覺得你好勁呀，旋律好聽就唔在講啦，style 仲咁多款，而且款款都做得咁有型。多謝你呀。請問你介唔介意同我影張相呀？」我一「輪」咀咁五秒鐘內講完，因為怕阻住佢寶貴嘅時間。 走好，偶像。你的作品是香港人的寶藏，廣東歌聖山上的標誌石。

▲ 黃偉文大讚顧嘉煇創出不同作品。

黃偉文又舉例大讚顧嘉煇夠膽量創作出不一作品：



民初劇萬水千山總是情嘅主題曲居然係CountryMusic 又居然全無違和感你話勁唔勁

ThinkOutsideTheBox 而又夠膽係八十年代初嘅主流保守電視台做呢件未必有人識欣賞嘅事先至真係勁

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

最新影片推介：陳煒專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R