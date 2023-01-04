【藥物中毒】爺爺亂餵孫仔食高劑量止痛藥　5歲童發燒變肝功能失調險死

▲ 台灣一名5歲男童發燒，被爺爺亂餵藥致肝功能失調。

近日市面藥物常缺貨，家中常備的平安藥大派用場。不過，家長要留意大人及小朋友用藥不一樣，切勿讓兒童亂食成人藥。台灣有一名5歲男童發燒，其爺爺將家中的止痛退燒藥給孫仔食用，最後害了孫仔中毒肝功能失調。

兒童亂服藥險賠上性命

綜合台灣傳媒報道，台灣兒科醫學會去年曾召開「藥安全、護兒童」記者會，醫生分享兒童亂服藥引來的惡果，強調需要醫生去診斷兒童不適的症狀，才能對症下藥，讓兒童患者使用精準的藥劑量，望大家關注兒童用藥安全。

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台灣林口長庚醫院兒科急診主治醫生吳昌騰分享了個案，一名體重19公斤的5歲男童發燒，負責照顧他的爺爺心急，想到家中的止痛藥標示有退燒作用，就餵孫仔服食。之前孫仔食退燒藥每次2粒，爺爺依照此分量，並餵男童接續食5次藥。

發燒男童病況沒有好轉，更出現嘔吐、無精打采和嗜睡，家人將他送去急診，醫生揭發男童服食的止痛藥成分過量。吳醫生指出過去男童服用的乙醯胺酚成分止痛藥的劑量僅80毫克，但當時爺爺餵的是500毫克劑量止痛藥，令男童服藥過量引起乙醯胺酚中毒，導致肝功能指數上升，肝功能失調，不幸中大幸是緊急使用解毒劑保住性命。

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亂餵BB食成人止瀉藥

此外，吳昌騰醫生分享了另一病例，有家長貪方便，讓9個月大嬰孩服用成人使用的止瀉藥，自行調整用量一次吃半粒，一共吃了4次，該嬰孩其實是細菌腸胃炎，止瀉藥反而使病情惡化，出現肚子腫脹、麻痺性腸梗阻、嗜睡和噁心嘔吐等症狀，緊急送醫發現細菌腸胃炎併發了腸阻塞，若慢一步醫治，恐致腸破裂。

吳昌騰醫生曾在其facebook專頁撰文，提及兒科用藥不是成人的縮小版，它有特殊的生理狀態，藥物進入兒童體內有特殊的藥代動力學和毒理學的研究，強調藥量不是減半就好。大家要留意安全用藥常識，包括注意藥袋標示，如服用前檢查藥袋上的姓名、藥品總量、用法用量、臨床用途及注意事項、用藥指示、藥品的保存方式等；如用藥出現副作用，或小朋友萬一不慎誤服藥品或服藥過量，應帶著藥物迅速就醫。

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責任編輯︰王明芳