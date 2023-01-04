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鄭若驊任亞洲國際法律研究院聯席主席　羅致光重返港大社工系兼任教授

政治 16:49 2023/01/04

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前律政司司長鄭若驊。（經濟日報資料圖片）

政府今日公布多名上屆問責高官最新動向。其中，前律政司司長鄭若驊上月6日起，出任亞洲國際法律研究院聯席主席及執行委員會成員；至於兩名前局長陳帆和羅致光，則加入大專教育界。

勞工及福利局前局長羅致光本月1日起，重返香港大學社工系擔任兼任教授；他亦在本月2日起，擔任香港教育大學榮譽教授。

早前當選港區全國人大代表的前運輸及房屋局局長陳帆，亦和羅致光「再做同事」，同樣在本月2日起擔任教大榮譽教授。另外，做過機電工程署署長的陳帆，亦在上月1日起，擔任香港機電工程商聯會榮譽顧問。

    點擊圖片放大

至於前環境局政治助理區詠芷，上月1日起擔任中國海外建築有限公司可持續發展總監；勞工及福利局前政治助理馮興禮，則在今日起出任香港賽馬會慈善事務高級經理。

負責審批高官離職後工作的諮詢委員會認為，在遵循委員會所建議的若干規限的前提下，上述前任政治委任官員離職後擬擔任的工作及委任，不會構成任何潛在的利益衝突。

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撰文 : 傅流螢

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