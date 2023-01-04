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【新冠肺炎】中國旅客入境南韓後檢測陽性　送往隔離途中潛逃被通緝

社會 16:41 2023/01/04

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中國旅客入境南韓後檢測陽性，送往隔離途中潛逃被通緝。（資料圖片）

韓聯社報道，有中國旅客入境南韓後，發現其新冠檢測呈陽性，該旅客拒絕接受隔離並逃走，警方正追捕涉案旅客。

韓聯社今日（4日）引述仁川警察廳和防疫部門消息，一名於昨日（3日）通過仁川國際機場入境南韓的中國籍旅客，在機場接受新冠病毒檢測後，其結果呈陽性需要隔離。該名旅客在乘坐防疫巴士抵達酒店後等待入住期間潛逃。

南韓警方透過周圍攝像頭確認，有關旅客於今日淩晨抵達距離該酒店300米的一間大型超市，此後行蹤不明。警方表示，正與疾病管理廳聯手追捕該名旅客，如果疾病管理廳正式指控他涉嫌違反《感染病預防及管理法》，警方將全面進行搜查。

中央應急處置本部指，有關旅客已以現行犯身份被通緝，根據相關法律將被處以1年以下有期徒刑或1,000萬韓元（折合約6.15萬港元）以下的罰金，並將被驅逐出境並禁止在一定期限內入境南韓。

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記者：黃穎津

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