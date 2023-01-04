【超市大搜查】9款美白面膜大比拼　3款獲A級高保濕改善暗沉

▲ 9款美白面膜大比拼，3款獲A級高保濕改善暗沉。

不少女性都渴望擁有白滑無瑕的肌膚，市面上有眾多美白產品，應該如何挑選？日本雜誌《LDK the Beauty》最近評測9款美白面膜，比拼其保濕力、成分和使用感，找出最強之選，當中不少都可在本港藥妝店或百貨店買到。

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《LDK the Beauty》指出，選擇美白面膜時，要考慮以下幾點：

保濕力強

缺乏水分是導致皮膚暗沉的原因之一，建議選擇保濕力強的面膜，為肌膚補充水分，皮膚會變得更通透。

面膜所含的美容成分

挑選面膜時可留意當中的美白成分。乾性皮膚人士宜選擇含傳明酸的面膜；油性皮膚人士則可選擇維他命C的產品。

傳明酸特點：

抑制黑色素產生，預防色斑

減少色素沉著

具有抗炎特性

維他命C特點：

抑制黑色素產生，預防色斑

有效減少黑色素和淡化黑斑

控制皮脂分泌並收緊毛孔

有機會刺激皮膚

使用感

面膜的厚度、尺寸、黏附力亦相當重要。

《LDK the Beauty》搜羅了市面9款熱門美白面膜，並進行3項測試：

保濕力

依照製造商建議使用時間，將面膜敷在手臂上，30分鐘後透過儀器測量皮膚水分含量，以比較各款面膜的保濕力。

成分

由專家檢查面膜是否含有美白、防止皮膚粗糙、保濕等成分。

使用感

測試者實際使用面膜後，針對面膜剪裁、精華質地、附著力等方面進行評分。

綜合評價會以「保濕力」為重點，以下為完整測試結果：

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在本次測試中，有3款面膜獲得A級，其中「OTHELLO Whitening Face Mask」更被推薦為「Best Buy」，《LDK the Beauty》指，這款面膜含有傳明酸和甘草酸二鉀作為活性成分，兼具美白和防止肌膚粗糙的功效，保濕力在9款產品中排名第一。

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責任編輯：羅嘉欣