【回家】黎耀祥返順利邨與訓練班同學重逢　黃金寶回味瀝源邨為食奀皮史

▲ 《回家》

TVB節目《回家》每集邀來不同的演藝界嘉賓或名人，以單元故事形式介紹全港各區特色文化，更會深入每位/每組嘉賓的成長之地—公共屋邨及周邊地區，讓觀眾隨著嘉賓的腳步重遊舊地之餘，還可與嘉賓共同回憶充滿人情味的「屋邨生活史」。

本周首位嘉賓為三屆視帝得主黎耀祥，在明晚（1月5日）播出的一集《回家》內，將重返近40年前的成長地——順利邨，探望在該處住足近40年的鄰居之餘，並四處找尋昔日店舖老闆好友、店員及老街坊足跡。

▲ 祥仔重遊昔日單位，並順道拜會當年與父母份屬友好的街坊。

港式人情味

談到當年屋邨生活，祥仔甚是回味，尤其是6點半新聞報道的前奏音樂，更是屋邨左鄰右里開飯的提示聲音：「嗰時大家唔使睇鐘，一聽到TVB新聞報道之前嗰個音樂，你就知係六點半，大家就會開始食飯。」

祥仔續指屋邨井字型設計，令家家戶戶飯香四處飄溢，以港式香味緊扣港式人情味：「就算冇乜接觸人，仍然感覺到好有人情味。你唔使約定架，原來大家都喺度做緊同一樣嘢。」

他又謂這次回家，讓他感覺到上一代之前在邨內建立的人際關係及感情得以延續，祥仔感觸謂：「屋邨嘅故事，亦係人與人之間嘅故事，都係一種傳承。我媽媽雖然走咗，但佢好多老朋友仲健在，我感覺到媽媽嘅感情依然留喺順利邨。」

▲ 祥仔與昔日街坊兼同學吳瑞庭話當年。

與藝訓班好友話當年

傳承雙親重情義一面的祥仔，趁難得舊地重遊良機，帶領新一屆藝訓班學員們，與看著自己長大的丁醫生齊齊義務為年長街坊測量健康指數；其間祥仔除不斷說笑替街坊紓援緊張情緒，還到小時候經常幫襯的士多買飲品派街坊，旋即掀起Selfie及集郵熱。

是集製作組炮製的驚喜，是找來祥仔昔日藝訓班好友兼舊街坊吳瑞庭為祥仔煮麵兼話當年；已有近20年沒聯絡的二人，久別重逢依然雞啄唔斷。

祥仔更忽然興起與瑞庭神還原昔日拍下的珍貴合照，祥仔笑言：「睇吓，都仲係咁靚仔（指吳瑞庭）！注定你係偶像派，我係實力派啦。」

▲ 黃金寶與餐廳老闆十分老友。

黃金寶想過學廚

後晚（1月6日），播出的第4集嘉賓，是瀝源邨長大的香港單車代表隊運動員黃金寶，近年致力推廣單車承傳的黃金寶，畢業後仍經常抽空出入小學時的母校，出錢出力為單車界培育新血，成立獎助學金之餘，更曾籌款幫學弟學妹一圓到美國比賽的夢想。

全程掛著開心滿足笑容重遊昔日成長地的黃金寶，除笑指小時候十分奀皮，更是為食仔一名，除了最愛煎紅腸送飯，更曾想過向經常幫襯的茶餐廳老闆B哥拜師學廚。

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