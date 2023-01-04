【情聖大劉】16年前剖白與大劉戀情片瘋傳　李嘉欣談The ONE廣告：成件事無咩陰謀論

▲ 李嘉欣06年受訪時，大談跟劉鑾雄舊情。

富商劉鑾雄（大劉）在昨日（1月3日）開記者會回應跟與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）在皇室堡同場的事件，記招內大劉澄清多段傳聞，直指當年「The One」商場非為舊愛李嘉欣所命名，更自言當年「被搵老襯」刊登生日廣告。

經大劉爆料後，李嘉欣早年接受《志雲飯局》訪問，細訴與大劉舊情的片段再度翻Hit。

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《志雲飯局》訪問翻hit

李嘉欣接受《志雲飯局》訪問的片段於2007年播映，當中罕談跟大劉的舊情，更謂一直很信任大劉，當她不開心或有困難時，大劉都會幫助和開解她。

李嘉欣續說早年經朋友而認識大劉，大家拍拖一段長時間，故分手後依然可以做好朋友。

當時陳志雲問及大劉的吸引之處，嘉欣說：「他行出來那種霸氣，另外他好疼錫我，亦有細心的一面，所以發展了一段長時間。」李嘉欣續說大劉會親力親為愛錫她，她說︰「我屋企停電，他會行上廿幾樓送食物給我，用了他的愛心。」

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談The One廣告

說到大劉於6月20日生日當天，於報紙全版刊登了「Happy Birthday Michele 20.06.2006」，下款更寫上「With Love, The One」。

對此，李嘉欣說：「佢愛錫我的心已轉化為另一層次，因為今年係一個好特別日子，2006，2006，一生人只有一次，大家一定諗我地係咪好好關係，我同佢好好但只係朋友，我有唔開心會同佢傾訴。」

至於何解大劉會簽The One？嘉欣即說：「哈哈！我估佢最初唔想署名，亦都冇同我講。後來我有問咗幾個人，發現原來係佢，所以我鼓勵佢同傳媒講清楚，新聞估來估去都要讓事情完結，成件事其實好簡單，無啲咩陰謀論，例如話廣告出嚟係我要攞咩威、激咩人，有好多呢啲版本其實唔係。」

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我好相信愛情

至於有指她打電話騷擾大劉前妻寶詠琴，嘉欣隨即否認，說：「這段關係裡有無傷害其他人呢？一定有，我好相信愛情，亦好投入段感情，亦沒有理會太多，我之後他有其他女朋友，OK啦，大家睇法不一樣，我亦承認在跟劉生這關係裡，是傷害到其太太，但我只會攞50%責任。」

回帶2006年李嘉欣生日那天，有「神秘人」於兩份報紙刊登全版廣告祝賀「Happy Birthday Michelle 20.06.2006」，當時外界猜測是跟李嘉欣拍拖的許晉亨，惟其後大劉承認廣告是他以20萬元刊登。

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▲ 劉鑾雄日前舉行記招。（陳慧安攝）

當時大劉向媒體說：「我登唔怕認，我有女朋友又有女，李嘉欣係我好好朋友，雖然大家分開咗，但我都好錫佢，登廣告賀生日唔代表乜，只係希望佢快樂、幸福，而且今年生日係好特別嘅日子，好值得慶祝。」

而昨日大劉重提「The one廣告」事件時，他卻說：「有啲人想去搵我老襯，成個廣告板隊埋嚟，叫我搵秘書去登廣告，我都會照幫手嘅。」直指「舊相好」借其秘書來「呃老襯」，言下之意，登報一事只是「舊相好」自編的一場「戲」。

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