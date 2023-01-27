【升中面試】熱門Band 1英中中一面試題目實錄　了解面試形式做足準備應戰

▲ 熱門Band 1英中中一面試題目實錄。（經濟日報資料圖片）

中一自行分配學位階段在1月3日起接受申請，家長可不受地區限制為子女報考最多兩所心儀中學。無論是傳統名校或地區Band 1英中，都吸引大批家長為子女報考。根據各區熱門學校的收生準則，除了學業成績外，面試表現也佔相當重要的比重，因此了解面試程序及問題，做好準備，才可以更得心應手。

中一自行分配學位將於2023年1月3日至17日接受交表申請，家長可向最多兩間中學遞交申請表，不受校網限制。官立及資助中學只可預留少於30%學位自行收生，至於直資中學則不受限制。在自行派位階段，各校可自訂收生準則，而不少學校面試多佔30%至40%，因此在面試中有優秀表現，就可以大大增加入學機會。

TOPick整理了多間熱門直資及官津中學的面試形式及題目，助家長及學生做好準備，考入心儀中學。

直資中學

聖保羅男女中學：https://bit.ly/3GAi8vZ

拔萃女書院：https://bit.ly/3icx2zc

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學：https://bit.ly/3WKB2pC

英華書院：https://bit.ly/3QeWosx

協恩中學：https://bit.ly/3jNKR7I

官立／津貼中學

庇理羅士女子中學：https://bit.ly/3jMJV3h

英華女學校：https://bit.ly/3QdabA0

英皇書院：https://bit.ly/3ZccszF

喇沙書院：https://bit.ly/3WLnYQG

香港華仁書院：https://bit.ly/3GhWThf

沙田祟真中學：https://bit.ly/3vzBZF4

旅港開平商會中學：https://bit.ly/3QfoJ1S

中華傳道會安柱中學：https://bit.ly/3WFFt4W

聖公會林護紀念中學：https://bit.ly/3vEl2cW

荃灣官立中學：https://bit.ly/3jPszD1

可風中學(嗇色園主辦)：https://bit.ly/3Gc8uhH

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責任編輯︰王明芳