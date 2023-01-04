【晚吹戀講嘢】「越南舒淇」被躁底男友暴力對待　男方最後竟走佬離開香港？

▲ 《晚吹戀講嘢》

由郭嘉駿（193）、郭奕芯（Ashina）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）主持的ViuTV兩性清談節目《晚吹戀講嘢》，深受觀眾歡迎。

在昨晚（1月3日）播出的一集，主題是「越南越愛」，28歲的美甲師Jinny，與193、Helen、浩南分享自己在港遇上的「同鄉」躁底前度。

前度相當「大男人」

Jinny提到自己在18歲時來港，她在一個越南人生日會中認識了前度男友。

前度男友會準時接她下班、會以越南文的「愛人」去稱呼她。不過，男方比較大男人，不會為她下廚，也不想讓其他人知道他多愛女友，就連在街上親熱也不可以。

有一次，在朋友的生日會上，Jinny太過愛男朋友，就很想深情地看著他，男方就感到尷尬，並避開Jinny的一吻，更向她發脾氣。原來，男友是討厭她在單身朋友面前「放閃」。Jinny指只是前度的問題，不是所有越南男生也是那麼「大男人」的。

▲ Jinny（影片截圖）

「分手」後復合

193問有沒有大男人的例子，Jinny指前度常發脾氣，簡單如天氣炎熱時拍拖外出，就會向她發脾氣，Jinny就要哄男友。

因此二人當時常鬧分手，並由Jinny提出，男方馬上接受次之後「扮死狗」挽回感情，兩年間也有發生過數十次「分手」。

他們更曾3個月未有見面，Jinny更下定決心結識不同的人，更遇到一位對她不錯的香港男生。

Jinny的前度就住在她旁邊的單位，有一次Jinny前度更碰見她與香港男生在家。Jinny後來向香港男生解釋事件，前度又不斷再追回她，她心軟下決定重投前度懷抱。

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前度向Jinny出手

Jinny與前度復合後，在前度生日當天，二人打算一同到旺角朗豪坊看4D電影。

當男方在排隊時，有點不開心，似乎認為應由Jinny購票，而非生日的自己去購票。前度也看到Jinny不太合作，就以越南語粗口指罵她，並說得十分粗俗。

Jinny聽罷決定馬上離開，前度就很大力地拉著她。二人在戲院糾纏，前度在升降機外掐Jinny的頸，Jinny都「不甘示弱」打對方的手，男方於是就很大力地拍她的臉，後來男方馬上跑掉。

前度在事後冷靜過後，認為自己也無法原諒自己，男方決定要離開香港。不過Jinny也有檢討，回想自己拍拖時只想到自己想要甚麼，兼且想改變前度，令對方承受壓力。

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