  • 18°C
香港時間 : 2023104日 (週三) 17:35
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 劉鑾雄 保暖大法 叱咤樂壇 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【換身份證】1954年或之前出生市民須於1月14日前換證　最後換證申請日期為2月11日

社會 17:07 2023/01/04

分享：

分享：

熱門 劉鑾雄 保暖大法 叱咤樂壇 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

1954年或之前出生市民須於1月14日前換證。（資料圖片）

入境處今日（4日）宣布，凡於1954年或之前出生的舊款智能身份證持有人須於1月14日（星期六）或之前，帶同身份證親身前往任何一間智能身份證換領中心辦理換領新智能身份證手續。

另外，入境處早前公布各換證中心的最後換證申請日期為2月11日，而換證中心的領證服務則會維持至3月3日。已錯過指明換證期限而仍未換領新智能身份證的人士，應盡快帶同身份證親身前往任何一間換證中心辦理換證手續。

換證計劃的對象是全港市民，不論是永久性居民或獲准在本港就業、投資、居留或就讀的非永久性居民，均須在指明期限內前往換證中心辦理換證手續。然而，合資格的香港市民如因不在香港而未能在指明換證期限內換領新智能身份證，則無須急於在換證計劃完結前趕回香港換證，市民可在返港後30天內補辦換證手續。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【的士加價】多個新界的士團體聯署申請加價　建議落旗加4.5元至28元
今日 15:58
【的士加價】多個新界的士團體聯署申請加價　建議落旗加4.5元至28元
【特首政策組】三名副組長出爐　包括林淑儀、關家明、王春新
今日 16:05
【特首政策組】三名副組長出爐　包括林淑儀、關家明、王春新
【跨境私家車】非商用私家車可經港珠澳大橋往來港澳　500個常規配額今起接受申請
今日 16:22
【跨境私家車】非商用私家車可經港珠澳大橋往來港澳　500個常規配額今起接受申請
【議員利益申報】黃錦輝持有英國物業　何敬康新界有農地
今日 16:34
【議員利益申報】黃錦輝持有英國物業　何敬康新界有農地
【新冠肺炎】中國旅客入境南韓後檢測陽性　送往隔離途中潛逃被通緝
今日 16:41
【新冠肺炎】中國旅客入境南韓後檢測陽性　送往隔離途中潛逃被通緝

你可能感興趣

【的士加價】多個新界的士團體聯署申請加價　建議落旗加4.5元至28元
今日 15:58
【的士加價】多個新界的士團體聯署申請加價　建議落旗加4.5元至28元
【特首政策組】三名副組長出爐　包括林淑儀、關家明、王春新
今日 16:05
【特首政策組】三名副組長出爐　包括林淑儀、關家明、王春新
【跨境私家車】非商用私家車可經港珠澳大橋往來港澳　500個常規配額今起接受申請
今日 16:22
【跨境私家車】非商用私家車可經港珠澳大橋往來港澳　500個常規配額今起接受申請
簽證 服務 入境處 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【大劉記者會】劉鑾雄澄清The ONE名由來　親回應都市傳說講「助養」女星經歷
14:41 2023/01/03
【大劉記者會】劉鑾雄澄清The ONE名由來　親回應都市傳說講「助養」女星經歷
【日星隕落】日本男星樓梯跣倒重創頭部　搶救4日腦出血33歲英年早逝
18:26 2023/01/03
【日星隕落】日本男星樓梯跣倒重創頭部　搶救4日腦出血33歲英年早逝
【顧嘉煇離世】「香港樂壇教父」顧嘉煇逝世　享年92歲
今日 10:08
【顧嘉煇離世】「香港樂壇教父」顧嘉煇逝世　享年92歲