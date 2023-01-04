【換身份證】1954年或之前出生市民須於1月14日前換證　最後換證申請日期為2月11日

▲ 1954年或之前出生市民須於1月14日前換證。（資料圖片）

入境處今日（4日）宣布，凡於1954年或之前出生的舊款智能身份證持有人須於1月14日（星期六）或之前，帶同身份證親身前往任何一間智能身份證換領中心辦理換領新智能身份證手續。

另外，入境處早前公布各換證中心的最後換證申請日期為2月11日，而換證中心的領證服務則會維持至3月3日。已錯過指明換證期限而仍未換領新智能身份證的人士，應盡快帶同身份證親身前往任何一間換證中心辦理換證手續。

換證計劃的對象是全港市民，不論是永久性居民或獲准在本港就業、投資、居留或就讀的非永久性居民，均須在指明期限內前往換證中心辦理換證手續。然而，合資格的香港市民如因不在香港而未能在指明換證期限內換領新智能身份證，則無須急於在換證計劃完結前趕回香港換證，市民可在返港後30天內補辦換證手續。

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記者：黃穎津