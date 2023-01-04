【食物安全】波蘭和丹麥部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

▲ 波蘭和丹麥部分地區爆H5N1禽流感，本港暫停進口當地禽類產品。（資料圖片）

食安中心今日（4日）宣布，因應波蘭獸醫檢查總署和丹麥獸醫和食品局分別通報，指波蘭大波蘭省Szamotulski區和下西里西亞省Wołowski區，以及丹麥Hedensted Municipality和Vejle Municipality爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停從上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心發言人指，根據政府統計處的資料，本港去年首9個月從波蘭進口約2,000公噸冷藏禽肉及約1,540萬隻禽蛋，以及從丹麥進口約1,240公噸冷藏禽肉。

發言人表示，中心已就事件聯絡波蘭和丹麥當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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記者：黃穎津