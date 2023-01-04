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【串謀盜竊】涉盜公司款項約19萬　拉麵店5職員判服務令80及100小時

社會 17:19 2023/01/04

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涉盜公司款項約19萬，拉麵店5職員判服務令80及140小時。（資料圖片）

2間日式拉麵店的管理層、部長及廚師等11人，涉繞過電腦系統向廚房員工口頭「落單」中飽私囊，並行賄受賄以縱容盜竊勾當，涉及被盜款項約19萬元。其中5人早前承認串謀盜竊等5罪，區域法院法官今（4日）判刑指，案情不算嚴重，考慮到被告背景良好和有悔意，判處80及100小時社會服務令。

接受判刑的被告包括42歲助理營運經理陳家泰、26歲部長林穎思、25歲高級廚師余凱麟、余世鳴及22歲廚師呂健誠。陳家泰承認2項代理人接受利益罪，其餘4人則共承認3項串謀盜竊罪。同案認罪的被告店長吳偉濤、部長林廷峯和總廚王盛達將於2月9日接受判刑；侍應劉瑞蓮、兼職侍應馬君彤及廚師文嘉昇則否認控罪受審。

案情指，所有被告均為佳偉餐飲有限公司的前僱員，佳偉餐飲擁有「廣島霸嗎拉麵」及「風雲丸」2個品牌。

「廣島霸嗎拉麵」將軍澳分店店長吳偉濤、部長林廷峯、高級廚師余凱麟和余世鳴及廚師呂健誠，於2017年8月至2018年11月期間，一同串謀偷竊收銀機內的現金收益共逾15萬元。林以6,000元賄賂王，以縱容盜竊勾當，並以9,000元賄賂呂，要求對方製作口頭下單的食物。

至於「風雲丸」尖沙咀分店，店長吳偉濤及部長林穎思於2018年8月至11月期間，一同串謀偷竊收銀機內的現金收益共逾3.4萬元。助理營運經理陳家泰從吳接受賄款共4,000元，以縱容盜竊勾當。

法官判刑時指，盜竊手法不複雜，案情不算嚴重。此外，被告背景良好、認罪有悔意、被告在被捕至判刑4年間已改過自新，各人的社會服務令報告亦正面。除林穎思被判80小時社會服務令外，其餘4人均被判100小時社會服務令，陳家泰另須向佳偉餐飲歸還4,000元賄款。

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記者：陳曉欣

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