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【珍惜眼前人】媽媽病重遇上疫情高峰期 蘭子難忘轉送私院陪走最後一程

親子 12:00 2023/01/05

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熱門 顧嘉煇 劉鑾雄 保暖大法 COLLAR 星座2023 萬千星輝頒獎禮 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

「樹欲靜而風不息，子欲養而親不在」，珍惜眼前人。

我人生最擔心驚怕嘅日子喺今年（編按：2022年）發生咗！最敬愛嘅母親大人，喺2022年永遠離開咗我。

2021年嘅聖誕同元旦，仲同媽咪一齊影得意selfie相，點都無諗到差不多踏入2022嘅農曆年，我安排媽咪去洗頭恤髮過年，佢因為冷親而令血氧驟降，結果年廿八嗰晚要送佢去急症室。雖然吸氧氣後情況回復正常，但醫生提議畀佢留院，深入觀察佢嘅心肺功能。

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隔咗兩日，全港醫療情況崩潰，迫爆醫院，睇新聞見到好多老人家要冒住寒冷，孤苦淒涼無助咁被安置喺街上輪候，呢一幕令我睇到非常痛心，不自覺流下眼淚。究竟我媽咪早咗兩日可以入醫院，係好彩定係不幸呢？當時我非常忐忑。後來疫情嚴重，特別對老人家無情，連帶醫院都隔絕家人探望。因為媽咪已經開始有初期腦退化，我非常擔心媽咪嘅情緒，驚佢覺得被遺棄，於是每日都詐詐諦諦，鬼鬼鼠鼠偷上病房，因為我知道有一段時間，姑娘會帶病人去隔離房做物理治療，而我就可以離遠咁同佢打招呼，等佢知道我依然喺佢身邊。

但隨住疫情愈趨嚴重，醫院已經唔安排病人過房，加上防守更嚴密，我已經無辦法可以面對面咁同媽咪交流。佢嘅狀況每況愈下，一直捱到5月，喺佢最後嗰24小時，我得到所有貴人嘅相助，將媽咪轉送到私家醫院，令我可以拖住佢隻手陪住佢行最後嗰程。

我好慶幸能夠一直喺佢耳邊，話畀佢聽我好愛好愛佢，亦多謝佢對我嘅養育之恩。「樹欲靜而風不息，子欲養而親不在」，珍惜眼前人。

全文刊於《晴報》，原題為珍惜眼前人

撰文 : 陳淑蘭

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