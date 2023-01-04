【毒舌大狀】跟廖子妤再合作關係逆轉　王丹妮演囚犯太入戲：好想掐死Fish

▲ 王丹妮廖子妤再度合作。

王丹妮（Louise）和廖子妤（Fish）兩位影壇新貴，兩年前在電影《梅艷芳》分別演梅艷芳和梅愛芳兩姊妹，演技表現受肯定，私底下二人亦成為閨密。

Louise和Fish卻沒想過可以那麼快再合作，於賀歲片《毒舌大狀》除可跟偶像黃子華做對手戲，戲中關係亦大逆轉，她們亦明言演技上去到另一層的挑戰。

由模特兒搖身成為演員的王丹妮，在首任女主角的《梅艷芳》光芒畢露，而在同片演家姐的廖子妤，才華亦備受讚賞，令影壇多了兩位耀目新星。

二人卻坦言沒想過可以相隔未夠一年已再碰頭合作，Fish解釋：「通常說江湖再見，其實很多時未必可以幸運地能夠再合作，我們去年才剛完成《梅艷芳》的宣傳，大家相處很開心，想不到那麼快又見面，可以一齊玩。」

▲ 王丹妮和廖子妤，自《梅艷芳》後再在《毒舌大狀》合作。（陳慧安 攝）

二人在《毒舌大狀》不再是好姊妹，戲中身陷冤獄的王丹妮，跟廖子妤有一段恩怨，更笑言很多場口，一見到Fish已想「掐死佢」！

Louise稱：「今次真是要抽離上次拍《梅艷芳》的感覺，幸好不是接連開拍，我們有幾個月時間去準備，導演亦有很詳細的解說，只要化好粧和穿上戲服，已經很入戲，當演員就要這樣，要懂得分開不同情緒。」

化醜粧演囚犯

王丹妮在今次在《毒舌大狀》要從國際名模變成階下囚，身陷囹圄兩年性情大變，要放下形象化醜粧。

Louise卻沒有包袱，反而覺得是一種突破：「上次《梅艷芳》外型很華麗，今次要切合角色心態，除了要素顏，還刻意化上黑眼圈，手指、腳趾填上啡色的污糟物，頭髮也撒上鹽粉，將其倒梳，看上去更粗糙，因為角色坐了兩年監，對這個世界已失望，內心亦變得空虛，在一些細微動作都要展示這份狀態，演出要有層次，對我都是很大挑戰。」

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廖子妤演上流望族，恃勢凌人，目空一切，造型上要展現一份氣場，對她來說亦是一大考驗：「過去演戲，通常會找出角色跟自己相似之處，再放大去投入，但今次由外型、家世以價值觀，跟我相差太遠，難以理解為何她會這樣待人處世，故要依靠劇本的指引。」

她續指：「自己要改變一些行為舉止，連聲線語氣都要改變，甚至穿起高跟鞋的步姿、拿煙的手勢，都要花一番工夫去揣摩，所以過程都很難忘。」

睇子華演戲喝采

在《毒舌大狀》由角色性格至造型都有反差，而劇情本身也顛覆賀歲片的歡樂氣氛，不乏沉重的法庭戲。王丹妮覺得跟廖子妤有場監房內的戲，整場戲沒有太多對白，只以眼神和動作來交流對峙關係，讓二人亦覺有突破。

廖子妤也說可能黃子華在《男親女愛》搞笑形象太深刻，但今次他卻沒有搞笑，更有不少演技發揮，作為演員的她亦覺很精采。她憶述壓軸一場難忘的戲：「我看著演律師的前輩們唇槍舌劍，鏗鏘有力用很長的對白去作辯護，那份氣場和張力十分好看。」

她指拍攝法庭的場景很悶熱，但一眾演員無論多少戲份，都不敢有任何差池，因為只要有誰出錯，就要由頭重拍，所以當完成戲份，導演一叫cut，大家都好想情不自禁地拍掌，因為幾位主角實在太出色。

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渴望做好演員

《毒舌大狀》非傳統喜劇，不過二人卻揚言好恨演笑片，挑戰自己的喜劇細胞。王丹妮笑道：「因為我們暗底裡都有點曳，相信會有獨特的節奏感吧。」

子妤分享日常烏龍事：「雖然我沒有Louise般高，但也不算矮，故常會撞到東西，許多大頭蝦事情，旁邊的人會笑，其實我們又覺沒甚麼。大家常說我off beat，但我也好奇對的節奏又是甚麼。」

講到睇喜劇，她們也各有心水，王丹妮最喜歡是《家有囍事》。「其實做開正劇的演員，也能做到喜劇是好正，像張國榮、張曼玉，演員就是不要被定型，另一位做喜劇都好好笑的演員是劉青雲。」

子妤亦有心水選擇：「我覺得王菀之最好笑，但她做正經戲又好看，總有估她不到的風格，這樣就最令人期待。」

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分享兔年願望

說到兔年願望，說著笑的二人也認真地祝願。王丹妮說：「我希望可以繼續有機會演不同電影，努力做好演員的範疇。因我在這行仍很新，所以要虛心學習，給觀眾更多新鮮感。」

子妤同樣希望做到好演員。「我覺得自己許願是挺靈驗，很多心底想做的事，都是有機會做到。我是一個容易怯場，又常會緊張的人，講話有點糾纏，節奏又古靈精怪，故很想很想演舞台劇，相信可以改善我的缺點，正好2月就有機會演《飯戲攻心》的舞台劇版，故當下願望便是演好演這個劇。」

化粧：（王丹妮） Melody Chiu、（廖子妤）King Yip @ King’s Makeup

髮型：（王丹妮） GarySun@A.R.M.S. Salon、（廖子妤） zap tang @ Toni & Guy

服裝：（廖子妤） CELINE

場地：Madame Fu

記者：陳家昌

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