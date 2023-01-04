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【顧嘉煇離世】劉德華不捨「香港樂壇教父」離開　華仔懷念煇哥：香港樂壇瑰寶

娛樂 17:49 2023/01/04

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熱門 劉鑾雄 保暖大法 叱咤樂壇 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

（經濟日報圖片）

香港殿堂級音樂大師顧嘉煇在周二（1月3日）逝世，享年92歲。

天王劉德華對於「香港樂壇教父」離世，表示：「顧嘉煇先生是香港偉大的音樂家，對於他的離開，我們心感不捨，顧博士屬香港樂壇瑰寶，他的作品膾炙人口，絕對能夠代表香港樂壇的黃金年代，他的歌曲作品是留給我們最好禮物，願他在天國安息，他筆下的美妙快樂的歌曲就像天使一樣，一直留在我們心中。」

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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