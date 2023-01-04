【顧嘉煇離世】劉德華不捨「香港樂壇教父」離開 華仔懷念煇哥：香港樂壇瑰寶 娛樂 17:49 2023/01/04 分享： 分享： 熱門 劉鑾雄 保暖大法 叱咤樂壇 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 ▲ （經濟日報圖片） 香港殿堂級音樂大師顧嘉煇在周二（1月3日）逝世，享年92歲。 天王劉德華對於「香港樂壇教父」離世，表示：「顧嘉煇先生是香港偉大的音樂家，對於他的離開，我們心感不捨，顧博士屬香港樂壇瑰寶，他的作品膾炙人口，絕對能夠代表香港樂壇的黃金年代，他的歌曲作品是留給我們最好禮物，願他在天國安息，他筆下的美妙快樂的歌曲就像天使一樣，一直留在我們心中。」 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【顧嘉煇離世】「香港樂壇教父」顧嘉煇逝世 享年92歲 今日 10:08 【顧嘉煇離世】「香港樂壇教父」顧嘉煇逝世 享年92歲 【顧嘉煇離世】眾音樂人悼念樂壇教父 謝安琪上載顧嘉煇最後作品 今日 17:21 【顧嘉煇離世】眾音樂人悼念樂壇教父 謝安琪上載顧嘉煇最後作品 【顧嘉煇離世】殿堂級音樂大師顧嘉煇離世 TVB發文表惋惜及哀痛 今日 11:45 【顧嘉煇離世】殿堂級音樂大師顧嘉煇離世 TVB發文表惋惜及哀痛 【顧嘉煇離世】「煇黃」經典影響一代香港人 曾智華：未見過他發脾氣 今日 11:24 【顧嘉煇離世】「煇黃」經典影響一代香港人 曾智華：未見過他發脾氣 你可能感興趣 【顧嘉煇離世】「香港樂壇教父」顧嘉煇逝世 享年92歲 今日 10:08 【顧嘉煇離世】「香港樂壇教父」顧嘉煇逝世 享年92歲 【顧嘉煇離世】眾音樂人悼念樂壇教父 謝安琪上載顧嘉煇最後作品 今日 17:21 【顧嘉煇離世】眾音樂人悼念樂壇教父 謝安琪上載顧嘉煇最後作品 【顧嘉煇離世】殿堂級音樂大師顧嘉煇離世 TVB發文表惋惜及哀痛 今日 11:45 【顧嘉煇離世】殿堂級音樂大師顧嘉煇離世 TVB發文表惋惜及哀痛 劉德華 歌手 網絡熱話