【減肥大作戰】姜濤腳傷痊癒被指身形暴漲　曾重210磅4階段減肥變萬人迷

▲ 姜濤腳傷痊癒被指身形暴漲 曾重210磅4階段減肥變萬人迷

現年23歲的姜濤於早前的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》取得亮麗成績，先後憑《鏡中鏡》奪得「專業推介叱吒十大 第四位」以及憑《作品的說話》奪得「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」。不過相對於獎項，當日他發福的身型似乎更受一眾網民關注。事實上姜濤的身型的起跌向來猶如過山車般，下文就為大家整理一下姜濤的身型進化史吧。

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據了解，他的肥胖發跡史是始於小學，因常吃快餐零食，身材漸向橫發展，至中學時，更一發不可收拾，中一時身高不足1.7米，體重便已高達210磅。那時因份量十足，更屢成同輩同被取笑對象，又試過在班上「爆褲鏈」，更曾被醫生告誡過再胖下去有機會患上心臟病、高血壓及糖尿病等，他回憶起那時期的自己是十分自卑。

不過，因熱愛舞台，他其後發奮減肥，成功於2018年的《全民造星》彈起，大受女性群歡迎，奪冠後，更於短短時間內迅速成為炙手可熱的三棲歌星。惟至去年開始，因為要應付拍攝「季前賽」大量打籃球畫面，姜濤便曾自爆因而狂食來幫助補充體力，令體重急升，還直指拍攝初期和後期的體重相差10KG！

禍不單行，經過長達兩個月的休團期，再加上在籃球賽上不慎受傷而要進行手術，長時間留家休養姜濤似乎開始了「自我放棄」。在早前《叱咤頒獎典禮》久未亮相的姜濤，亦承認自己胖了，更表示已經不敢上磅，慶幸粉絲未有嫌棄，人氣依然不減。

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責任編輯：羅嘉欣