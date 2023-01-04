【ERROR成員】Do姐欣賞郭嘉駿夠大膽　193確診後靠打類固醇開騷

▲ Do姐欣賞193夠大膽。

男子組合ERROR成員193（郭嘉駿）近日接受鄭裕玲（Do姐）主持的電台節目《口水多過浪花》訪問。

除為新歌《越州公路193》作宣傳，分享邀請Do姐擔任MV女主角的經過，更不諱言談論自己的壞脾氣，自認曾經是「鬧交界KOL」。

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▲ 193接受Do姐主持的電台節目《口水多過浪花》訪問。

Do姐愛跟後輩合作

受訪當日，193放假也抽時間拍攝網片及接受訪問，獲Do姐稱讚乖仔，二人對上一次做訪問已是一年前。

談到Do姐獲邀擔任新歌MV女主角，當時兩人在《903 AllStar 籃球賽》上相遇，起初193僅邀請Do姐出現其品牌的展覽，後來乘勝追擊力邀對方參與MV拍攝，Do姐直言喜歡193夠大膽：「鍾意啲後生仔預埋我玩，但點解會想邀請我？」

193聞言回應：「以前都想問，但你喺隔離台無謂難為你，見你離開即刻問。我覺得Do姐都有機會，feel到你想試多啲新嘗試，同唔同台合作，見你跳出comfort zone，就膽粗粗試吓。」

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他指新歌為回饋粉絲的作品，原本不打算找女主角，後來回想過去的單飛歌也有大馬女神林明禎：「如果得我一個好似好弱，然後諗起嗰日會搵Do姐影牌子影，不如膽粗粗問埋Do姐直落。既然化咗妝，直落幾個鐘，都係搭多程車啫，兩三個鐘拍完，仲可以放你去電台開咪。」

Do姐問到下一個MV邀請誰任女主角，193說：「呢個真係超頭痕，今次已經去到最高級。」Do姐笑言：「唔勁得過我，嬲㗎！」

然後，Do姐憶述當初二人透過whatsapp溝通，了解拍攝內容時，193都會send一次首新歌給他，她毫不客氣笑稱：「Delete晒㗎喇！霸晒我啲位。」

Do姐又笑193問為何今次沒有叫她follow他的IG，193笑言已放棄：「你客串我MV，意思係『你唔好再嚟煩我』，我心領神會，所以我冇再𢲷你Follow，其實我覺得講嚟都嘥氣，我以後會做得更加好，如果有一日紅過姜濤，你就Follow我啦，即係呢世都唔使Follow，除非姜濤退位啦！」

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靠打類固醇開騷

193經常與幕後團隊參與製作，包括綜藝節目甚至ERROR演唱會：「同writer一齊度、撞啲嘢出嚟，然後再改吓。個騷有四場，每場都有改稿，化妝或臨瞓前改咗啲稿，所以第一場做得唔好，好多悶嘅位，第二場慢慢改，改到最尾嗰場份稿最精準。」

他透露演唱會只有一個星期多預備，加上開騷前確診新冠肺炎，故沒有時間籌備：「中完好辛苦，喺騷跑幾步喘晒氣，四日騷打咗三日類固醇，唱唔到歌，每晚唱完都失聲。」不過他續指當見到觀眾時情緒高漲、心情亢奮：「好神奇，把聲出番嚟！」

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與肥仔花姐鬧交鬧到喊

談到193眼淺是喊包，他自爆初出道曾與隊友肥仔（梁業）及經理人花姐（黃慧君）鬧交鬧到喊。

193更自封「鬧交界KOL」：「我當初唔識，覺得要據理力爭，覺得啱就要話畀你聽，可能我用咗一個唔啱嘅方式，可能好衝動咁去講。我依家諗番，退後一步，大家心平氣和溝通，件事會容易啲處理。但我一想表達意見就會大聲，人哋就會覺得你做咩惡我？我咪惡番你囉！依家開始識諗，唔應該咁樣。」

他又認以前脾氣差、較衝動：「入咗行之後，同唔同人相處多咗，覺得自己要收火，又或者唔好咁衝動。我哋ERROR四個好friend，有時都會因為工作鬧交。以前我比較衝動，佢哋好遷就我，但呢一、兩年，反而有其他人暴躁咗，我叫番佢哋唔使咁激動，嬲都解決唔到問題！」Do姐大讚他現在變得成熟、長大了。

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