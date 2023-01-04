【湯水食譜】護士媽媽推介喉嚨痛救星　蘋果雪梨煲魚腥草做法簡單有效

▲ 嚨痛救星「蘋果雪梨煲魚腥草」。（圖片來源︰fb「護士Vi媽三小火」）

最近確診數字回升，大小朋友都要增強抵抗力。護士媽媽Vivian於facebook專頁「護士Vi媽三小火」發文，分享喉嚨痛救星「蘋果雪梨煲魚腥草」，做法簡單而且有功效，如果不幸確診喉嚨痛可以一試。

Vivian推介這個在家必備的有效湯水，去年3月時，她與丈夫及兩個兒子中招，家人每天都煲蘋果雪梨煲魚腥草，給他們紓緩喉嚨痛的不適。她指魚腥草有消炎作用，可清熱解毒，加入蘋果及雪梨，令飲品甜甜的更好味。

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蘋果雪梨煲魚腥草做法

1. 首先將蘋果用鹽搓洗外皮（因為蘋果不用去皮）切片去芯。

2. 無花果切片、椰棗去核，魚腥草切段洗淨後，用清水浸住後下。

3. 先將蘋果、無花果、椰棗先煮，水放2升，煮30分鐘後才放入魚腥草煮開，續煮10分鐘即可。

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Vivian表示這款湯水做法非常簡單，而且對紓緩喉嚨痛有幫助，還可以煲好裝入水樽，作為飲品隨時享用。

此外，她提到無花果及椰棗為可加可減食材，他們一家病重時還加上白合，有助止咳。最後，她提醒大家要注意魚腥草性質偏寒，留意個人體質才食用。

文章及相片獲「護士Vi媽三小火」授權刊登。

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責任編輯︰王明芳