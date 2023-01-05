【正能量】演講訓練為殘疾青年發掘就業技能　殘奧銅牌陳浩源：做好自己就是最好的故事【內附連結】

▲ 陳浩源指，「演‧我」現時起步是一個計劃，最終目標是成為組織，成員組成一支演講團隊，永續發展，把精神傳揚下去。 （周美好攝）

殘疾人士因身體限制，無論在生活上以至個人的層面，甚至自信上都打了折扣。其實不少殘疾人士滿有天賦、才華洋溢，在藝術及運動上屢創佳績外，香港復康力量最近一個新計劃，更特別提拔他們較少人提及的才能——演講，希望從中發掘、發揮他們鮮為人知的優點。

香港輪椅羽毛球運動員、2020東京殘奧銅牌得主陳浩源（Daniel）過去多年，一直獲邀出席不少演講及分享會，在奧運之後，邀請紛至沓來。「除了學校，商業團體我都分享不少，原來大眾是很需要我們給予正能量，尤其是這兩年多的疫情，大家都過得困難。」

當他把自己的故事分享得愈多，忽發奇想有天在網上鍵入其他殘疾人士演講者，發現來來去去都是那幾個。

Daniel另一身份是香港復康力量董事，接觸大量殘疾人士，他說：「他們處境不少比我困難得多，故事更精采，據估算，香港目前有53萬殘疾人士，有53萬個故事，只是不為人知，這些故事可帶來更大的價值。」

演說可成職業

香港復康力量一直致力殘疾人士就業方面，Daniel提出演說家也是其中一項職業。「社會上有很多出色的演說家，收入也不錯，殘疾人士身體上雖有限制，但把口是沒有限制的，只有讓他上台，他一樣可以口若懸河。」於是着手構思培訓殘疾人士演講計劃的可行性，催生了「演‧我」全港殘疾青年演講訓練計劃。

▲ 陳浩源是香港輪椅羽毛球運動員，除在賽事上取得佳績，也希望透過自身經歷勉勵同路人，向社會大眾展示殘疾人士的能力不比健全人士遜色。（被訪者提供）

Daniel解說「演‧我」的主題及深意。「除了有演繹好自我之意，也有演好自己角色的意思，因為殘疾人士在社會上是少眾，往往呈現的是別人想見到的一面，例如殘疾人士的父母，都認為子女當運動員難過登天，倒不如投考文職工作更好，結果當事人往往是為別人的期望選擇了職業及前途，遺忘了自己的心願及角色。事實上，最感動最好的故事，是做好自己已足夠。」

與Daniel並肩作戰此計劃的是香港復康力量高級培訓及就業主任、註冊工作林卓廸（Cary），他表示當Daniel與該會總幹事提出「演‧我」計劃時，已覺得很有意思。「我們主要做就業，助殘疾人士尋找工作及作培訓，在提供服務之時，面對重重困難，手頭上可提供的工種、培訓的內容，都圍繞在文職類，傾向以靜態工作為主，事實上，我們不希望把殘疾人士就業上如此單一化，而是應有更多元化的渠道助他們發掘個人潛能和技能。」殘疾人士身體上盡管有不同限制和障礙，他希望「演‧我」的計劃，讓他們發揮所長，也期望帶他們走到社區。

▲ 林卓廸說：「社會服務有一個train the trainer模式，『演‧我』訓練了第一批人後，讓他們成為導師，以所學的再教導其他人。」 （周美好攝）

走出隱閉

自信低、羞於表達、隱閉在家是不少殘疾人士的處境，Daniel說：「剛才提到殘疾人士約有53萬，大家不會覺得有這麼多人，因為大部分都在院舍生活或隱閉在家中，除了是軟硬件不足，重要一環是他們有無足夠信心走到社區，社會有無相關容納的程度而走出來。」而且，殘疾人士在社區上遇到不如意或不愉快的體驗，而再躲回家中，這些情況絕非罕見。

「為殘疾人士增強信心，無論是就業、社會共融、走到社區都重要，有信心自然會出返嚟。自信是可以訓練的，只要給予平台及計劃。」

▲ 自疫情以來，陳浩源出席了大大小小近百場演講。「原來你想着幫人，同時亦會幫到自己。」（被訪者提供）

自信固然重要，但回歸現實，參與「演‧我」後殘疾人士可否搵到工？演說家是否一份工作？Daniel分享自身經驗。「以我為例，演說為我重拾自信，也確是有收入，為慈善機構演講可不收分文，而市場上的私營機構很接納付費請一個演說家作分享，初時是兼職，後變成全職，收入是可以的。我以殘疾運動員的身份分享多年，一直希望有另一個我出現。」

專人執正外形

演講的範疇可以很大，除了分享故事，「演‧我」也會邀請有司儀經驗教班，Daniel表示，現在不同活動及宴會中都會聘用司儀，是一份可賺錢的工作，一次活動可達五位數字。「為何殘疾人士不能做司儀？想不到他們不能做的原因，最怕是口才不夠好，這方面可以好好訓練。」

▲ 香港復康力量學員寄語每一位殘疾人士要相信自己的能力，勇敢挑戰自我，嘗試繼續找尋屬於自己的領域。（被訪者提供）

其次，「演‧我」的參加者會由專業人士協助整理儀容，這方面常被殘疾人士忽略，以為演講只需靠把口，髮型、服飾、裝扮都較忽視，但始終見人要先敬羅衣，外形上的包裝有一定需要。「每一個人都需要Sell自己才能獲得工作、讓人他人認識，計劃正正希望參加者可裝備好自己，就算最後也許成不了演講家，從事其他工作，學到的技術也肯定能有所得益。」

他坦言，一份工作除了能賺取收入，也關乎一個人的尊嚴，以及與社會的聯繫。「不少工作並非殘疾人士限制自己，而是工種限制了他們，例如社會固有觀感，殘疾人士無法勝任勞動力工作，其實勞動的定義是甚麼？像拿紙張到影印機影印，是否勞動一種？Sales and Marketing要不時見客，工作是否一定不適合？這絕對不是，但社會上的標籤卻根深柢固。」

▲ 針對殘疾青年多元化發展，香港復康力量推出「演‧我」全港殘疾青年演講訓練計劃。（被訪者提供）

以說話觸動人心

Cary指，演講在生活中不可或缺，最簡單以就業為例，第一步面試，已需要有演說的技巧，將自己表現出來。「我們常看到一個情況，是剛由特殊學校出來的畢業生，透過我們尋找工作時，自信心和表達力都普遍較弱，希望透過『演‧我』計劃，提升他們這些方面。除有助見工，日後就業在工作上與人能更有效溝通。」

此外，也希望部分殘疾人士可從隱閉中走出社區，Cary說希望殘疾人士能在社區進行復康，而不單在院舍或家中，激發他們發展自我能力，重投社區生活。

Cary強調，「演‧我」參加門檻不要求參加者口才出眾。「我雖是一名社工，但性格本身不多說話較沉靜。要分清楚何時需說話、何時可安靜，閒餘與工作時可有不同表現，無分口才叻唔叻，工作技能需要演講或多說話，兩者可以並存。」

陳浩源說，很多人遺忘了說話的功能，除了傳遞信息，也可把背後的意思觸動別人。「我常接受訪問，對方聽到我的故事受到感動，甚至流下眼淚，說話就是有如此大的力量。」

「演‧我」訓練計劃

截止報名日期：1月20日



記者：周美好