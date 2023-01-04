【兒童生長】小朋友無故腳痛半夜扎醒　醫生證屬肌肉性疼痛「生長痛」

▲ 3歲到12歲的小朋友都有機會出現「生長痛」，大腿、小腿和腳部會突然出現痛感。

生長痛是個被誤解程度相當高的病，但有趣的是，由於這種病會自然痊愈，對兒童又沒有長期負面的影響，所以很少獲得深入而認真的醫學研究，以致不少誤解一代一代地延續了下來。

3歲到12歲有機會出現「生長痛」

生長痛指的是兒童大腿、小腿和腳部「莫名其妙」的疼痛，出現的年齡從3歲到12歲左右都有。說得上「莫名其妙」就是因為痛處沒有正式的發炎，或經常跟發炎一起出現的紅、腫或發熱，活動相當正常，也沒有發生過碰撞之類的外傷，而且疼痛的出現也是間歇性而非持續性的，小孩子經常是晚上說痛，明早一起床又沒事了。醫生對兒童進行檢查，在排除其他疾病的可能性後，便通常認為是生長痛。值得一提的是，關節反而不是經典生長痛發生的部位。

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除了上述的臨床特徵外，兒童專科醫生張璧濤醫生還提醒家長一點，就是生長痛一般都是身體兩邊一起痛，而非在單邊某個特定的部位，而且不造成身體上的變異。張醫生建議家長平日要多觀察和觸摸自己的孩子，通過家居觀察和合理觸摸，痛處有沒有紅、腫一看就知道，尤其孩子這下子說痛，明早起床有沒事了，就應該是生長痛。當然，如果孩子的疼痛持續了比較長的時間而又原因不明，家長還是應該帶孩子去看醫生，這樣會放心一點。

按摩或熱敷紓緩不適

由於小孩子白天的活動量大，就算有疼痛的情況發生，也很可能因為專注其他事情而沒有發現。所以，這就解釋了為甚麼兒童的生長痛一般都是在晚上發生的，甚至有入睡後痛醒的個案。但當家長知道那只不過是生長痛，而且沒有持續發生，便可以不用過於擔心。

當然，孩子喊痛還是要處理。生長痛屬於肌肉性疼痛，病發時家長可以為孩子在疼痛部位進行按摩或用熱毛巾做熱敷，這樣不但可以緩解疼痛，也可以緩和孩子的焦慮和緊張的情緒。另外，父母也可以通過講故事、玩遊戲、看孩子喜歡的卡通片等方法轉移他們的注意力，這樣也可以讓孩子暫時忘記疼痛。再者，如果孩子的疼痛情況比較嚴重，家長也可以讓他們多加休息，讓肌肉有放鬆的機會，這也有助減低疼痛的情況。

原文題為「了解生長痛 父母就不用過分擔心」

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撰文︰兒科專科醫生 張璧濤醫生