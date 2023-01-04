【公院負荷】醫管局：指定診所或遙距診症未能完全滿足需求　冀市民體諒

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本港新冠感染個案高企，醫管局指定診所或遙距診症經常滿額。醫管局新界東聯網部門主管梁堃華表示，一直加強指定診所或遙距診症的服務量，近日每天合共為4000人次提供服務，已較早前1-2千人增加，高風險人士1-2日之內已能處理到。梁堃華表示，明白無法完全滿足需求，但須預留人手照顧有長期病等的患者，希望市民體諒。梁堃華表示，有不少私家醫生可以處方口服抗病毒藥物，市民可以前往政府網站查閱。

梁堃華在一個電台節目稱，指定診所會預留一半名額給高風險群組，包括70歲以上長者、5歲以下兒童、懷孕逾28周的孕婦及免疫系統較弱患者，一至兩天內可見醫生。她又稱，若市民染疫後病症輕微，最重要的是注意休息，如有需要可以向私家醫生求醫。

梁堃華表示，醫管局的護訊鈴及公私營協作團隊，會主動接觸高風險的人士。另外，市民透過醫管局手機應用程式，可以識別患者的年齡，以讓長者優先預約。至於懷孕28周以上的孕婦就可以透過預約專線約期。市民亦可向醫管局支援熱線1836115查詢。

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記者：陳展棋



