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【新春物價】賀年糖果禮盒售價颷升　金莎加2成、藍罐漲價一倍

社會 00:10 2023/01/05

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賀年禮盒（丹麥藍罐牛油曲奇 ）。 （梁偉榮攝）

年關將至，不少人都會購買賀年禮盒送贈親朋。本網發現多款賀年糖果、禮盒的零售價按年錄得增幅，當中丹麥藍罐曲奇（908克）按年升最少5成，部分便利店售價超過180元，較去年漲價一倍；同牌子朱古力曲奇最高加價逾5成。

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丹麥藍罐牛油曲奇（908克）於超市，去年農曆新年前夕、1月下旬僅售98元；部分超市更只售89元，對比消費者委員會網上價格一覽通網站的價格，昨日（4日）最平的AEON也要146元，惠康、百佳更索價153.9元，其中百佳買兩罐292元，平均每罐146元，較去年漲價介乎49%至73%。部分便利店售184元，較去年的最抵價增加一倍。

同牌子朱古力曲奇（750克）去年農曆新年前一個月，在超市的售價為79.9元，及至新春前一周再減至59.9元，昨日AEON及百佳分別售88.5元及91.5元，按年加幅最少15%，最大增幅則有53%。

另外金莎朱古力系列亦加價逾2成，其中金莎32粒禮盒裝去年最平僅售89元，今日百佳及AEON均售109元。至於去年減價幅度最大的瑞士蓮牛奶軟心朱古力（14粒），去年1月下旬、最低價僅售40.1元，昨日百佳售67元，錄得67%增幅。

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記者：陳麗娜

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