【童你Chat】日常培訓幼兒自理能力　社工分享5大原則2招方法

▲ 聖基道健苗軒中心主任Theresa講解幼兒自理力。（陳慧安攝）

在小朋友的成長階段，訓練自理力是重要一環，而自理力可以從日常生活中訓練，包括穿衣服、做家務。今集「童你Chat」找來聖公會聖基道兒童院健苗軒中心主任Theresa跟家長分享日常如何訓練幼兒自理力。

自理力展示自我管理及執行力

有關兒童的自理力，聖公會聖基道兒童院健苗軒中心主任、註冊社工Theresa指出兒童的自理能力是自我管理及自我執行力，可以反映在生活技能上，訓練小朋友的自理力，當中的好處之一是可助他們準備入學，因為學校是群體生活，如在群體生活做不到自我照顧，或會因而影響成就感、完成感及滿足感。而小朋友的自理能力可分為大小肌肉、身體協調、認知能力3方面的發展成熟度去評斷。

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一般而言，家長可按孩子的年紀去了解自理力的發展，不過，Theresa提醒小朋友的自理能力發展的進程大致是一樣，但小朋友的發展速度可因人而異，以下只供參考。

2至5歲自理能力發展進程

2至3歲︰能夠用匙羹去進食、能夠用叉刺一些軟的食物；著衫方面能夠扣一些大的鈕扣；生活技能方面能將玩具放回指定的位置。

3至4歲︰識得用筷子將食物扒入口裡，亦識得用刀切一些較軟的食物；能夠扣一大型的鈕扣及識穿褲；識得開門的把手和按電梯掣。

4至5歲︰進食方面可以用筷子夾食物；著衫方面識得分鞋的左右，識穿有踭的襪，穿脫圓領T恤；生活技能方面，此年齡層小朋友識得用衣架掛大衣，用衣夾夾衫。

家長注意5大原則

家長在日常如何訓練孩子的自理能力？有甚麼原則要留意？Theresa提及以下數項︰

1. 不要心急︰爸媽有時忍不到出手幫小朋友去做，其實抹殺了小朋友學習及發展的機會。

2. 家長的期望要合理︰了解小朋友的性格，從而掌握訓練小朋友的速度。

3. 家長在日常生活做主動的角色︰發掘機會去給小朋友嘗試，例如邀請小朋友一齊洗碗，小朋友從旁抹碗，增加孩子做家務的興趣。

4. 給充足的指導、清晰的指標︰給小朋友知道要做到如何才叫完成。

5. 多讚賞少責備︰令小朋友相信自己有能力做到，例如讚賞具體的過程，例如很有耐性、好細心，錯了之後願意繼續嘗試等等。

連扣法與形成法

要訓練幼兒的自理能力，方法很多樣，當中可參考「連扣法」，以洗頭為例，開水喉、洗濕頭、唧洗頭水等，分這些步驟去教小朋友。初期可以讓小朋友做前期步驟，家長協助做之後的步驟，如沖水，慢慢待小朋友自己完成所有步驟。

此外有「形成法」，將生活的步驟由平面轉實物，再在身上去試。例如教小朋友綁鞋帶，首先在平面硬卡紙給他試穿鞋帶，第2次真的給他用真鞋試綁，最後步驟才著上身試下如何綁鞋帶，循序漸進，由簡易開始。

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記者︰顏紫燕