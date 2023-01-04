【日本限航令放寬】本周日起香港航班可恢復降落全部機場　 航空公司可恢復增加航班

▲ 日本放寬本港航班入境限制。(林宇翔攝)

政府表示，本周日（8日）起，由香港前往日本機場的載客航班將可使用全部機場抵日，日本當局同時容許航空公司恢復增加若干由香港前往日本機場的航班。特區政府對放寬對香港航班的限制表示歡迎，但強調會繼續和日本當局跟進，以期日方能撤銷所有針對香港航班的限制，減少對旅客的影響。

政府發言人表示，日本當局自去年12月30日開始限制當地機場處理由香港出發的載客航班。特區政府連日來一直與日本當局積極溝通。運輸及物流局今日再次與日本當局舉行視像會議，得悉日方會放寬限制。由一月八日起，由香港前往日本機場的載客航班將可使用成田、羽田、關西、名古屋中部、新千歲、福岡和那霸以外的其他日本機場。

在有關的放寬實施後，日本當局仍然限制由香港出發的載客航班的增幅。特區政府會繼續要求日方撤回所有針對香港航班的限制。

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記者：陳展棋