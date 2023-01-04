【著名學者辭世】嶺南大學榮休教授劉紹銘離世　翻譯《一九八四》改變一生

▲ 香港嶺南大學榮休教授劉紹銘教授逝世，享年89歲。（香港中文大學出版社fb圖片）

本港著名學者、翻譯家、作家、嶺南大學中文系榮休講座教授劉紹銘今日(4日)離世，享年89歲。文化體育及旅遊局局長楊潤雄深表惋惜。

楊潤雄表示：

劉教授是著名的中國當代文學學者、教育家、翻譯家和作家，對文壇貢獻良多。他在2004年退休前服務嶺南大學超過10年，孜孜不倦作育英才。我們對他的離世深感難過。

劉紹銘於1934年7月9日生於香港，曾就讀於台灣大學外文系，並在就讀期間與白先勇、陳若曦等同學創辦《現代文學》雜誌。劉紹銘後於美國印第安那大學取得比較文學博士學位，並曾在香港中文大學、新加坡國立大學、美國威斯康辛大學和夏威夷大學任教。他與旅美學者夏志清深交，並曾協助翻譯出版其作《中國現代小說史》。

劉紹銘為英國作家奧威爾（George Orwell）反烏托邦名作《一九八四》及《動物農莊》中文版譯者。此外，他對作家張愛玲也頗有研究，曾著《到底是張愛玲》等作品。

香港中文大學出版社在社交網站專頁發悼文：

本社去年起開始籌備出版劉教授翻譯的經典短篇小說：Bernard Malamud的《夥計》(The Assistant)及Isaac Bashevis Singer的《傻子金寶》(Gimpel the Fool)。頃聞教授仙遊，謹表沉痛之悼念，並將致力編校，讓劉教授的文字流傳千古。

劉教授為香港著名翻譯家、作家。中文大學出版社合作多年，先後出版多本作品。包括2000年，劉教授與閔福德教授（Prof John Minford）合編的學術著作Classical Chinese Literature: An Anthology of Translations，深受好評。

劉教授歷年翻譯了《中國現代小說史》、校訂《中國古典小說》、《夏志清論中國文學》等夏志清教授經典著作，至近年經本社重新出版譯作《一九八四》、新譯《動物農莊》，及至選編《給孩子的港臺散文》等。

藉《一九八四》出版七十周年，中大出版社於2019年重版劉教授譯本。劉教授在譯者前言提到，他多年來翻譯過不少英美小說，「以誠惶誠恐的『使命感』從事的，只有《一九八四》」。他更在書中提到，「如果有人要我列出十本改變我一生的書，我會毫不考慮選上《一九八四》」，可見此書對劉教授的意義。

責任編輯 李志強